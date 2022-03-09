العشري: الدور الثاني بدأ مبكرا.. ومركزنا لا يليق بـ طلائع الجيش

شدد طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، أن الفريق لا يتواجد في مركز يليق به، مؤكدا أنه يرى أن "الدور الثاني" في الدوري بدأ مبكرا.

وقال العشري بعد فوز فريقه على المصري 1-0: "مركزنا لا يليق بالنادي. لدينا أفضل من ذلك. اللاعبون متجاوبون معي. حصولنا على 3 نقاط من المصري أمر جيد لأن تلك المنطقة في الدوري مشتبكة للغاية".

وأوضح "الفرق كلها في صراع، وقريبة من بعضها البعض، لا فوارق كبيرة. كل المباريات قوية جدا".

وشرح "شهر التوقف أعاد فرقا كبيرة لمستواها، أرى أن الدور الثاني قد بدأ مبكرا، وسيكون صعبا للغاية".

حقق طلائع الجيش الفوز على المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من الدوري.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 13 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد المصري عند النقطة 16 في المركز السادس.