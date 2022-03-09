تشكيل دوري الأبطال - بنزيمة يقود هجوم ريال مدريد ضد باريس.. وفالفيردي يعوض كاسيميرو

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة باريس سان جيرمان في قمة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تقام بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

ودفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بـ فيدي فالفيردي في وسط الملعب بدلا من كارلوس كاسيميرو الغائب بسبب الإيقاف.

كذلك يشارك ناتشو في مركز الظهير الأيسر بدلا من فيرلاند ميندي الغائب للإيقاف أيضا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو فيرنانديز – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – داني كارفاخال

الوسط: فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو

وخسر ريال مدريد مباراة الذهاب في باريس بهدف دون رد سجله كيليان مبابي.