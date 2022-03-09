كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الأهلي يطارد الزمالك بالفوز على سبورتنج

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

يد الأهلي

حقق الأهلي الفوز الأول في الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري كرة اليد المصري للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 28-26 ليرفع نقاطه إلى 4.5 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الصدارة برصيد 5 نقاط.

بينما توقف رصيد سبورتنج عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

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ويلعب الأهلي غدا في الجولة الثانية مع طلائع الجيش صاحب المركز الرابع برصيد نصف نقطة.

وتقام الدورة المجمعة الأولى على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر على 3 جولات، اليوم وغدا الخميس ويوم السبت.

بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 29 و30 و31 مارس.

كرة يد الأهلي سبورتنج
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