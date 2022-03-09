كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الأهلي يطارد الزمالك بالفوز على سبورتنج

حقق الأهلي الفوز الأول في الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري كرة اليد المصري للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 28-26 ليرفع نقاطه إلى 4.5 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الصدارة برصيد 5 نقاط.

بينما توقف رصيد سبورتنج عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ويلعب الأهلي غدا في الجولة الثانية مع طلائع الجيش صاحب المركز الرابع برصيد نصف نقطة.

وتقام الدورة المجمعة الأولى على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر على 3 جولات، اليوم وغدا الخميس ويوم السبت.

بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 29 و30 و31 مارس.