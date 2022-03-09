الفوز الأول منذ 5 سنوات.. لدغة فيكتوري تقود طلائع الجيش لهزيمة المصري

حقق طلائع الجيش الفوز على المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من الدوري.

ويعد هذا الفوز هو الأول لطلائع الجيش على المصري في الدوري منذ 5 سنوات.

وبعدها لعب الفريقين 9 مباريات، حقق المصري الفوز في 5 مباريات وتعادلا في 4 مواجهات.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 13 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد المصري عند النقطة 16 في المركز السادس.

الفوز هو الثالث لطلائع الجيش في الدوري هذا الموسم، والهزيمة هي الثانية للمصري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندري.

هدف فوز طلائع الجيش جاء عن طريق المهاجم النيجيري فيكتوري بنينيانجبا في الدقيقة 13 بعدما انطلق داخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يمين الحارس أحمد مسعود.

ويعد الهدف هو الثاني للمهاجم النيجيري البالغ من العمر 19 عاما في الدوري المصري هذا الموسم، منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش في يناير الماضي.

ويلعب المصري في المباراة المقبلة ضد الأهلي يوم 9 أبريل المقبل، بينما يلعب طلائع الجيش ضد إيسترن كومباني يوم 17 مارس الجاري.