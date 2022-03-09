الفوز الأول منذ 5 سنوات.. لدغة فيكتوري تقود طلائع الجيش لهزيمة المصري

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

طلائع الجيش ضد المصري

حقق طلائع الجيش الفوز على المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من الدوري.

ويعد هذا الفوز هو الأول لطلائع الجيش على المصري في الدوري منذ 5 سنوات.

وبعدها لعب الفريقين 9 مباريات، حقق المصري الفوز في 5 مباريات وتعادلا في 4 مواجهات.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لملاقاة بتروجت الدرجة الثانية - وفاة أحمد فتحي مدافع بايونيرز رسالة فيريرا للاعبي الزمالك: معا يمكننا الفوز بكل البطولات.. وإن تذكرتم المشاكل فالأمر انتهى الأهلي: كوكا يقترب من العودة للتدريبات الجماعية خلال أسبوعين

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 13 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد المصري عند النقطة 16 في المركز السادس.

الفوز هو الثالث لطلائع الجيش في الدوري هذا الموسم، والهزيمة هي الثانية للمصري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندري.

هدف فوز طلائع الجيش جاء عن طريق المهاجم النيجيري فيكتوري بنينيانجبا في الدقيقة 13 بعدما انطلق داخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يمين الحارس أحمد مسعود.

ويعد الهدف هو الثاني للمهاجم النيجيري البالغ من العمر 19 عاما في الدوري المصري هذا الموسم، منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش في يناير الماضي.

ويلعب المصري في المباراة المقبلة ضد الأهلي يوم 9 أبريل المقبل، بينما يلعب طلائع الجيش ضد إيسترن كومباني يوم 17 مارس الجاري.

طلائع الجيش الدوري المصري المصري
نرشح لكم
حوار في الجول – مدافع سموحة: تعليمات سامي سبب تسجيلي للأهداف.. وخطوة غير معتادة خلف تطور أدائي الأهلي: كوكا يقترب من العودة للتدريبات الجماعية خلال أسبوعين مران الأهلي في جنوب إفريقيا - فحوصات لـ هاني وحمدي والشحات قبل مواجهة صنداونز انتهت في الدوري - الجيش (1)-(0) المصري.. فوز الطلائع التعادل السابع لزعيم الفلاحين.. فيوتشر يحصد نقطة من غزل المحلة تشكيل الدوري - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وغياب مهند لاشين عن طلائع الجيش انتهت في الدوري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر تشكيل الدوري - أحمد غنيم يقود غزل المحلة.. وغياب رفعت وفاروق عن فيوتشر
أخر الأخبار
مران الزمالك – تدريبات بدنية وخفيفة بالكرة.. انتظام عبد الله جمعة وراحة لشيكابالا 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الفوز الأول منذ 5 سنوات.. لدغة فيكتوري تقود طلائع الجيش لهزيمة المصري 21 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – مدافع سموحة: تعليمات سامي سبب تسجيلي للأهداف.. وخطوة غير معتادة خلف تطور أدائي 22 دقيقة | الدوري المصري
توخيل يعلق على اقتراب كريستينسن من برشلونة 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب جالاتا سراي: برشلونة يمر بأفضل فتراته في الموسم.. ولا يجب أن نعاني مجددا 37 دقيقة | أوروبا
بعد 20 عاما مع بوما.. منتخب إيطاليا يتعاقد مع أديداس لتصميم قميصه ساعة | أوروبا
الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لملاقاة بتروجت ساعة | مصر
الدرجة الثانية - وفاة أحمد فتحي مدافع بايونيرز ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار