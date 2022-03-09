حوار في الجول – مدافع سموحة: تعليمات سامي سبب تسجيلي للأهداف.. وخطوة غير معتادة خلف تطور أدائي

يقدم سموحة موسما كبيرا على المستوى الدفاعي، حيث استقبل 12 هدفا في 12 مباراة، منهم 4 أهداف في مباراة واحدة كانت ضد الأهلي.

ومن ضمن النجوم البارزين في أداء سموحة هذا الموسم، خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن، حيث سجل بشكل غير معتاد هدفين للفريق هذا الموسم.

FilGoal.com حاور خالد عبد الفتاح صاحب الـ 23 عاما حيث قال: "بدأت مسيرتي في نادي كفر الشيخ إبراهيم ثم نادي قويسنا في الدرجة الثالثة، ومنه إلى ناشئي فريق سموحة".

وأوضح "وتم تصعيدي من جانب حسام حسن المدير الفني السابق لفريق سموحة، وتدربت معه أسبوعين قبل أن أشارك في مباراة أسوان ثم الزمالك في موسم 2019-2020".

وأكمل "لعبت مع العميد 7 مباريات قبل أن يرحل عن الفريق، ومن ثم قاد الفريق حمادة صدقي الذي استبعدني من المباريات ولم أشارك إلا في لقاء وحيد أمام طلائع الجيش".

وأردف "تولى أحمد سامي مسئولية الإدارة الفنية خلال موسم 2020-2021 بعد رحيل حمادة صدقي، ولم أشارك لنصف موسم كامل قبل أن أخوض مباراة بيراميدز، لكني حصلت على بطاقة حمراء ليتم إيقافي مباراتين، ومن ثم ابتعدت عن المشاركة لآخر الموسم".

واستدرك "وفي بداية الموسم الحالي شاركت في مباراة الاتحاد قبل أن أصاب في العضلة الخلفية وأغيب لـ 4 مباريات، لكني عدت بشكل جيد وأشارك بشكل أساسي مع الفريق".

وعن سر تسجيله للأهداف قال: "سجلت هدفين هذا الموسم رغم إني ظهير أيمن بفضل الاجتهاد في التدريب وتنفيذ تعليمات أحمد سامي بدقة كبيرة، حيث أحرزت في مرمى الإسماعيلي من كرة رأسية من على القائم القريب من ركلة ركنية، والهدف الآخر في مرمى غزل المحلة بعد تمريرة من متقنة من المغربي عبد الكبير الوادي".

وشرح "أحمد سامي يطالبني دائما بإتقان المهام الدفاعية في المقام الأول ومن ثم الاعتماد على الهجوم المرتد وإرسال العرضيات والاختراق إن أمكن، مثلما حدث في هدفي بغزل المحلة واستطعنا ضرب خط الدفاع".

وكشف "أحاول تطوير مستواي دائما من خلال التعاقد مع شركة تحليل أداء، ومثلي الأعلى محليا هما أحمد فتحي وإبراهيم حسن وعالميا داني ألفيش. أتمنى الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك ثم الاحتراف الخارجي، لكني لم أتلقى عروض من القطبين".

وعن الانضمام لمنتخب مصر، قال "أتمنى الانضمام إلى منتخب مصر في ظل المنافسة الشرسة على اللعب أساسيا خاصة بعد إصابة أكرم توفيق لاعب الأهلي".

وعن التأثير الأكبر في مسيرته، قال "أحمد سامي وحسام حسن من لهم الفضل لي، حيث قام الأخير بتصعيدي إلى الفريق الأول، ويعمل أحمد سامي على تطويري بشكل مستمر".

وأتم "نتمني تحقيق موسم جيد والتواجد في المربع الذهبي وتحقيق المركز الثالث خاصة أننا حصلنا على المركز الرابع من قبل مع أحمد سامي".