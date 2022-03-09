مدرب جالاتا سراي: برشلونة يمر بأفضل فتراته في الموسم.. ولا يجب أن نعاني مجددا

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

لاعبو جالاتا سراي يحتفلون بهدف الفريق ضد لاتسيو

قال دومينيك تورنت المدير الفني لجالاتا سراي إنه سيواجه برشلونة الذي يمر بأفضل فتراته في الموسم مؤكدا أن المواجهة كانت لتصبح أفضل لو في دوري أبطال أوروبا.

ويحل جالاتا سراي غدا الخميس ضيفا على ملعب كامب نو لملاقاته في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتحدث مدرب جالاتا سراي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "برشلونة يمر بأفضل فتراته في الموسم، كانت المباراة لتصبح أفضل لو كانت في دوري أبطال أوروبا".

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وواصل "على الرغم من مواجهة بعض المشاكل في مباراة كونياسبور لكنني أعتقد أننا على المسار الصحيح".

وتابع "نحن نصبح أفضل شيئا فشيئا، نحن الآن ابتعدنا عن مناطق الهبوط ويجب أن نخرج من الأزمة الحالية وألا نعاني مجددا".

وأكمل تورنت "أنا سعيد بكل اللاعبين فلدينا مختلف الأنماط ونحن الآن على المسار الصحيح".

وتابع "يجب أن نستمر على ذلك المسار بالطبع ليس على الفور، لكنني أعتقد أننا نسير بشكل جيد".

ويحتل جالاتا سراي المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 35 نقطة بفارق 32 كاملة عن طرابزون سبور المتصدر بعد مرور 28 جولة من أصل 38.

جالاتا سراي برشلونة الدوري الأوروبي
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