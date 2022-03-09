بعد 20 عاما مع بوما.. منتخب إيطاليا يتعاقد مع أديداس لتصميم قميصه

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

تعاقد منتخب إيطاليا مع أديداس

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع شركة أديداس لتصميم أزياء منتخب إيطاليا للرجال والنساء وكرة الصالات، وكرة القدم الشاطئية، والرياضات الإلكترونية.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه قد وقع عقد طويل الأمد مع أديداس لتوريد منتجاته بداية من شهر يناير 2023.

وقال جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر الموقع الرسمي للاتحاد: "الإعلان عن الشراكة مع أديداس هو مصر للفخر ويمثل خطوة أساسية في مسار نمو علامتنا التجارية داخل وخارج إيطاليا".

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وتابع "الشغف والحماس الذان وجدناهم في أديداس هما نفس الشغل والحماس الذين يعمقهما الاتحاد الإيطالي كل يوم في الترويج لجميع المنتخبات الإيطالية وكرة القدم الإيطالية على كل المستويات".

كما تحدث كاسبر رورستد الرئيس التنفيذي لشركة أديادس: "نحن فخورون للغاية بالإعلان عن هذه الشراكة طولية الأمد مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ويسعدنا انضمام أحد أكثر الفرق الوطنية نجاحا إلى مجموعتنا من الاتحادات الدولية، ولا ننتظر الوصول إلى بعض الاهداف الرائعة معا".

وكان منتخب إيطاليا يرتدي قمصان من انتاج شركة بوما في الـ 20 عاما الماضية، وبذلك العقد الجديد مع أديداس، سيكون كأس العالم 2022 هو البطولة الأخيرة التي يرتدي فيها منتخب إيطاليا قميص من انتاج شركة بوما في حال تأهله إلى البطولة.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة مقدونيا الشمالية يوم 24 مارس في قبل نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

منتخب إيطاليا أديداس
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