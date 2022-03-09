الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لملاقاة بتروجت

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 18:25

كتب : ياسر الشريف

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

كشف محسن عبد المسيح المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي عن دخول الفريق في معسكر مغلق استعدادا لملاقاة بتروجت.

وقال عبد المسيح لـFilGoal.com: "سندخل في معسكر مغلق في أحد فنادق الإسماعيلية ويبدأ غدا الخميس وينضم له 26 لاعبا".

وواصل "هدفنا من المعسكر زيادة التركيز لدى كل اللاعبين قبل الفترة المقبلة".

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وتابع "اجتمعت مع حمد ابراهيم المدير الفنى للفريق واتفقنا على كافة الأمور حول الفريق والرؤية للفترة المقبلة والتى سنسعى من خلالها لتعديل أوضاع الفريق وعودة التوازن له".

وأكمل "سيكون دورى تسهيل كافة الأوضاع والأمور أمام المدير الفنى من أجل التركيز فى الملعب وكافة الاستعدادات الفنية".

وأتم "رغم صعوبة الموقف فالكل لديه رغبة في تصحيح وضع الإسماعيلي والظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

ويواجه الاسماعيلى منافسه بتروجت السبت المقبل في دور الـ32 من كأس مصر.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري بخمس نقاط بعد مرور 12 جولة ولم ينتصر حتى الآن.

الإسماعيلي بتروجت في الكأس
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