الدرجة الثانية - وفاة أحمد فتحي مدافع بايونيرز

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 18:16

كتب : رضا السنباطي

أحمد فتحي - مدافع بايونيرز

توفي اليوم الأربعاء أحمد فتحي مدافع بايونيرز.

وكان فتحي مصابا بالغضروف في مرحلة التأهيل، قبل أن يتوفاه الله عن عمر يناهز الـ 26 عاما.

ويحتل بايونيرز المركز العاشر في مجموعة بحري بـ 26 نقطة.

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وتنعي أسرة عمل FilGoal.com الفقيد الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان.

أحمد فتحي مدافع بايونيرز
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