الأهلي: كوكا يقترب من العودة للتدريبات الجماعية خلال أسبوعين

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 18:06

كتب : حسام نور الدين

أحمد نبيل كوكا - الأهلي - سموحة

أوضح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن نتائج فحوصات أحمد نبيل "كوكا" لاعب الفريق جاءت إيجابية، وأنه يقترب من العودة لتدريبات الأهلي الجماعية خلال أسبوعين.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حرص على الحديث مع كوكا على هامش تواجده بالنادي قبل مباراة بيراميدز في الدوري للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا له العودة إلى التدريبات بعد تعافيه تمامًا من آثار الإصابة بفيروس كورونا.

وغاب كوكا عن الأهلي بسبب مضاعفات فيروس كورونا التي سببت له التهابات في عضلات القلب.

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وأكد أبو عبلة أن أكرم توفيق يسير بشكل مميز في تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له بالعاصمة القطرية الدوحة بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي في وقت سابق.

وأوضح أن الفريق الذي يشرف على حالته في مركز سبيتار بالدوحة أثنى بشدة على فترة التأهيل التي خضع لها عقب الجراحة التي أجريت له تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك.

وأشار إلى أن عمار حمدي الذي أجرى مؤخرا عملية الرباط الصليبي يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي بانتظام حاليا تمهيداً لسفره إلى الدوحة لاستكمال فترة التأهيل.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

بينما تعرض عمار حمدي للإصابة أثناء مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي.

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