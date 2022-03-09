كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يحصد الفوز الأول

حقق الزمالك انتصاره الأول ضمن الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري كرة اليد للموسم الحالي.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش 34-29 ليزيد رصيد نقاطه إلى 5 نقاط، بعدما تأهل للدور النهائي بنقطتين في الأساس.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نصف نقطة.

وتنتهي مباريات الجولة الأولى بمواجهة اليوم الأربعاء بين الأهلي وسبورتنج.

وتقام الدورة المجمعة الأولى على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر على 3 جولات، اليوم وغدا الخميس ويوم السبت.

بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 29 و30 و31 مارس.