كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يحصد الفوز الأول

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

حقق الزمالك انتصاره الأول ضمن الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري كرة اليد للموسم الحالي.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش 34-29 ليزيد رصيد نقاطه إلى 5 نقاط، بعدما تأهل للدور النهائي بنقطتين في الأساس.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نصف نقطة.

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وتنتهي مباريات الجولة الأولى بمواجهة اليوم الأربعاء بين الأهلي وسبورتنج.

وتقام الدورة المجمعة الأولى على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر على 3 جولات، اليوم وغدا الخميس ويوم السبت.

بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 29 و30 و31 مارس.

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