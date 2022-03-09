كرة يد - مرحلة تتويج بطل الدوري.. الزمالك يحصد الفوز الأول
الأربعاء، 09 مارس 2022 - 18:00
كتب : FilGoal
حقق الزمالك انتصاره الأول ضمن الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري كرة اليد للموسم الحالي.
وفاز الزمالك على طلائع الجيش 34-29 ليزيد رصيد نقاطه إلى 5 نقاط، بعدما تأهل للدور النهائي بنقطتين في الأساس.
بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نصف نقطة.
وتنتهي مباريات الجولة الأولى بمواجهة اليوم الأربعاء بين الأهلي وسبورتنج.
وتقام الدورة المجمعة الأولى على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر على 3 جولات، اليوم وغدا الخميس ويوم السبت.
بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 29 و30 و31 مارس.
نرشح لكم
ألعاب الصالات - ثلاث مواجهات حاسمة بين الأهلي والزمالك في 72 ساعة.. الموعد والقنوات الناقلة كرة سلة - تأهل الاتحاد وطلائع الجيش لنصف نهائي كأس مصر.. ومواجهة بين الأهلي والزمالك في حضور وزير الرياضة.. الكشف عن البدء في خطوات إنشاء الاتحاد المصري للبادل تنس كرة طائرة - الخسارة الثالثة.. الاتحاد يهزم الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري كرة طائرة - الفوز الخامس على التوالي.. الأهلي يهزم بتروجت في المرحلة النهائية من الدوري كرة طائرة - الزمالك يهزم الطيران ويحقق ثاني انتصاراته في المرحلة النهائية من الدوري كرة طائرة - الأهلي يواصل الانفراد بالقمة ويهزم هيليوبوليس في المرحلة النهائية من الدوري كرة سلة - سيدات سبورتنج يحصدن لقب الكأس بالفوز على الأهلي 89-57