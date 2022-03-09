انتهت في الدوري - الجيش (1)-(0) المصري.. فوز الطلائع
الأربعاء، 09 مارس 2022 - 17:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد المصري في الجولة الـ12 من الدوري.
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نهاية المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش
ق 13: جوووول فيكتوري بنينيانجبا يسجل الأول للجيش
انطلاق المباراة
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