انتهت في الدوري - الجيش (1)-(0) المصري.. فوز الطلائع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد المصري في الجولة الـ12 من الدوري.

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نهاية المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش

ق 13: جوووول فيكتوري بنينيانجبا يسجل الأول للجيش

انطلاق المباراة