التعادل السابع لزعيم الفلاحين.. فيوتشر يحصد نقطة من غزل المحلة

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 17:16

كتب : FilGoal

فيوتشر - غزل المحلة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة وفيوتشر في الجولة 12 من الدوري المصري على ملعب المحلة.

وأهدر لاعبو فيوتشر أكثر من فرصة محققة للتسجيل من أجل تحقيق الفوز.

وأصبح زعيم الفلاحين الأكثر تعادلا في الدوري برصيد 7 تعادلات بالتساوي مع المصري وسيراميكا كليوباترا.

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وظل غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

ولم يحقق المحلة أي انتصار في آخر 5 مباريات بالدوري، إذ تعادل في 4 وخسر 1.

وارتفع رصيد فيوتشر إلى 16 نقطة ارتقى بها للمركز السابع.

التشكيل

بدأ أحمد عاطف في هجوم فيوتشر، ويغيب أحمد رفعت ومحمد فاروق عن المباراة بسبب الإصابة.

وقاد أحمد غنيم ومن خلفه عبده يحيى هجوم غزل المحلة.

وصف المباراة

أهدر يحيى حامد أولى فرص غزل المحلة بعد عرضية من الجهة اليسرى قابلها بتسديدة مباشرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 15.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عرفت ضغط قوي من فيوتشر بحثا عن الهدف الأول.

عمر كمال بمجهود فردي راوغ وتوغل ثم أطلق تسديدة قوية مرت أعلى عارضة عمرو شاهين في الدقيقة 41.

وأطلق ناصر ماهر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس على مرتين في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

ورد أحمد النادري بتسديدة أرضية قوية على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة التالية.

في الشوط الثاني تبادل الفريقين المحاولات الهجومية لكنها لم تشكل خطورة محققة.

وكاد كريم نيدفيد أن يخطف النقاط الثلاث في الدقيقة 86 مستغلا خطأ الحارس لكن تسديدته مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية سقطت من يد عمرو شاهين، لتصل إلى أحمد عاطف الذي مهد الكرة إلى نيدفيد لكن تسديدة الأخير مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 90 تصدت العارضة لركلة ثابتة نفذها محمد رضا.

وطالب لاعبو فيوتشر بركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، لكن عقب مطالعة تقنية الفيديو رفض الحكم احتسابها، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.

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