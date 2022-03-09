تشكيل الدوري - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وغياب مهند لاشين عن طلائع الجيش

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بالهدف في مازيمبي

أعلن معين الشعباني وطارق العشري تشكيلي المصري وطلائع الجيش لمواجهة الأسبوع 12 من الدوري المصري.

ويتواجد المصري في المركز السادس للدوري المصري برصيد 16 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل طلائع الجيش المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.

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وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: احمد مسعود

خط الدفاع: حسن علي - أحمد شوشة - ياسر حمد - كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي - عمرو موسى

أمامهما: محمد عنتر - إلياس الجلاصي - أحمد حمودي

خط الهجوم: عمرو مرعي

ويغيب عن صفوف المصري جريندو بسبب الإيقاف، وأحمد الشيخ بسبب تحويله للتحقيق.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف – مصطفى محمود - خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن "زولا"

خط الوسط: عمرو السيسي – علي حمدي

أمامهما : محمد خليفة جابر - ميدو جابر – عبد الرحمن "شيكا"

خط الهجوم: فيكتوري بنينيانجيا

ويغيب عن صفوف طلائع الجيش مهند لاشين وعلي الفيل وجون أنطوي وكريم الطيب ومحمد أنور بسبب الإصابة.

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