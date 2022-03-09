تشافي: إشبيلية مرشح عنا في الدوري الأوروبي.. ومصطفى محمد وجوميز من المميزين

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني

اعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بتطلع فريقه لحصد الدوري الأوروبي مع التحذير من حظوظ أكثر لإشبيلية.

وأشاد تشافي بالقدرات الفردية المميزة للاعبي جالاتاسراي ومن بينهم مصطفى محمد وبافيتيمبي جوميز مهاجمي الفريق التركي.

ويستضيف برشلونة فريق جالاتاسراي في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي ومقرر له مساء الخميس.

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وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي: "جالاتاسراي فريق قد يعقد علينا الأمور لذلك يجب أن نتحلى بالحدة ونسيطر على المباراة".

وأضاف "جالاتاسراي فريق متماسك وتطوروا رفقة دومينيك تورينت، وطريقته مشابهة لطريقتنا وتقوم على الاستحواذ".

وشدد تشافي "جالاتاسراي أيضا لديهم قدرات فردية مميزة فاجأتنا، مثل أكتوركوجلو الذي أراه لاعبا مميزا و(مصطفى) محمد المهاجم و(بافيتيمبي) جوميز صاحب الخبرة وكذلك قلبا الدفاع نيلسون وماركاو".

وعن حظوظ برشلونة في حصد اللقب أوضح "لا أرى أننا من المرشحين، لا نعلم الكثير عن البطولة ولم يسبق لنا الفوز بها".

وشدد "المرشحون المفضلون هم الذين سبق لهم لافوز باللقب من قبل، إشبيلية مرشح بالتأكيد نحن الآن فقط لدينا روح عالية".

وكشف تشافي "غدا أمام جالاتاسراي سيكون هناك بعض التغييرات بسبب الإجهاد".

وبسؤاله عن عودة ليونيل ميسي إلى سانتياجو برنابيو أوضح "حديقته المفضلة ؟ لا أعلم ما إن كان برنابيو حديقته المفضلة، لكنه قدم عروضا رائعة هناك، سأشاهد اللقاء واستمتع به".

واختتم تشافي تصريحاته "أتمنى الأفضل دائما لميسي فهو صديقي".

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