مهاجم الكونغو الديمقراطية: علينا إسقاط المغرب بثلاثية نظيفة في الذهاب

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 16:27

كتب : FilGoal

المغرب والكونجو الديمقراطية

يؤمن ديوميرسي موبوكاني مهاجم الكونغو الديمقراطية بأن منتخب بلاده عليه إسقاط نظيره المغربي بثنائية أو ثلاثية نظيفة في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم لو أراد التأهل للمونديال.

منتخب الكونغو الديمقراطية يصطدم بالمغرب أواخر هذا الشهر من أجل اقتناص أحدهما لتذكرة العبور إلى كأس العالم.

وقال موبوكاني في تصريحات للصحفيين: "لقد شاهدت مباريات منتخب المغرب، لديهم نقاط قوة ونقاط ضعف أيضا".

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وأضاف "لدينا ميزة لعب مباراة الذهاب على أرضنا، يجب أن نفوز بهدفين أو ثلاثة دون مقابل، ونحاول التعادل في المغرب".

وواصل مهاجم موناكو السابق والكويت الكويتي حاليا " أعتقد أننا سنفوز في كينشاسا بفضل مجموعة اللاعبين التي نمتلكها".

ويحاول المنتخب الذي يدربه هيكتور كوبر التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1974، حين لعب المونديال تحت اسم زائير.

مباراة الذهاب ستقام في ملعب الشهداء بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية يوم 25 مارس الجاري.

بينما تقام مباراة الإياب في ملعب محمد الخامس يوم 29 من الشهر نفسه.

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