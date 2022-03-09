ليفاندوفسكي: ضغطنا على دواسة البنزين منذ الدقيقة الأولى أمام سالزبورج

أوضح روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أن فريقه سعى لإظهار جودته منذ الدقيقة الأولى لمباراته ضد رد بول سالزبورج النمساوي.

واكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه سالزبورج النمساوي بنتيجة 7-1 في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا، وتأهل لربع النهائي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "وضعنا قدمنا ​​على دواسة البنزين منذ الدقيقة الأولى وأظهرنا جودتنا".

وأضاف "الدقائق الـ45 الأولى أظهرت أن فريقنا في غاية الخطورة عندما يلعب بشكل أسرع ونصل بالكرة إلى منطقة جزاء الخصم".

وأكمل "بطولة دوري أبطال أوروبا مسابقة خاصة بالنسبة لنا، ومن المهم أن يستمر مستوانا في التحسن في هذه المرحلة المهمة من الموسم".

سجل أهداف بايرن ميونيخ: روبرت ليفاندوفسكي (3) وتوماس مولر (2) وسيرجي جنابري وليروي ساني، فيما سجل هدف سالزبورج: موريتس كيارجارد.

ثلاثية المهاجم البولندي جعلته يتصدر هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا، متفوقا على سيبستيان هالر مهاجم أياكس صاحب الـ11 هدفا.

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وتأهل بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين بعدما انتهى الذهاب بنتيجة 1-1.

وسينتظر بايرن ميونيخ القرعة بعد أسبوعين بعدما أصبح أول المتأهلين لربع النهائي، رفقة ليفربول.

للموسم الثالث على التوالي يتأهل بايرن ميونيخ لربع نهائي دوري الأبطال، بعدما ودع في نسخة 2018-19 من دور الـ 16.