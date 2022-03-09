انتهت في الدوري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة وفيوتشر في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 90: محمد رضا يسدد ركلة حرة مباشرة ترتطم بالعارضة

ق 86: كريم نيدفيد يهدر هدفا قاتلا.. كرة عرضية تسقط من يد الحارس مهدها له أحمد عاطف وسدد نيدفيد كرة أعلى من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة من أحمد النادري تمر بجوار القائم الأيمن من على حدود منطقة الجزاء.

ق 45+1: ناصر ماهر يسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 41: عمر كمال يراوغ ويسدد من خارج منطقة الجزاء كرة مرت أعلى العارضة.

ق 15: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من يحيى حامد مباشرة تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

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