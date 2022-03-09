تشكيل الدوري - أحمد غنيم يقود غزل المحلة.. وغياب رفعت وفاروق عن فيوتشر

يبدأ أحمد عاطف في هجوم فيوتشر، ويقود أحمد غنيم ومن خلفه عبده يحيى هجوم غزل المحلة في لقاء الفريقين اليوم في الدوري المصري.

ويستضيف ملعب غزل المحلة مباراة اليوم بين الفريقين في إطار الجولة 12 من الدوري المصري

ويغيب أحمد رفعت ومحمد فاروق عن المباراة بسبب الإصابة.

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: يحيى حامد – محمد فتح الله – معاذ الحناوي – مصطفى العش

الوسط: حميد ماو – أحمد النادري

أمامهما: باولن فوافي – عبده يحيى – هشام عادل

الهجوم: أحمد غنيم

فيما جاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: جوناثان نجويم - سعد سمير - محمود مرعي - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد رضا - مصطفى البدري - أيمن الصفاقسى

الهجوم: أحمد عاطف

ويحتل فيوتشر المركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.