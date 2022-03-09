قائمة برشلونة - عودة ديباي ولينجليه أمام جالاتا سراي في الدوري الأوروبي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جالاتا سراي في الدوري الأوروبي.

ويستضيف برشلونة فريق جالاتا سراي التركي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد مساء الخميس في ذهاب ثمن النهائي.

وشهدت القائمة عودة ممفيس ديباي وكليمونت لينجليه أوروبيا بعد الغياب عن مواجهة نابولي.

وكان برشلونة قد تأهل إلى ثمن النهائي بعد تخطي نابولي الإيطالي في الدور السابق.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس

الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا - إريك جارسيا - كليميونت لينجليه

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ريكي بويج - عثمان ديمبيلي - بيدري - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس - جافي

الهجوم: أداما تراوري - مارتن برايثوايت - لوك دي يونج - فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - ممفيس ديباي