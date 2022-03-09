كلوب: أليكسيس سانشيز كان محظوظا لأنه لم يخرج مطرودا منذ الشوط الأول

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر كان محظوظا لأنه لم يخرج مطرودا في الشوط الأول من لقاء الفريقين.

المهاجم التشيلي نال بطاقة صفراء في الشوط الأول بسبب تدخل خشن، وكرر ذلك في الشوط الثاني ليخرج مطرودا من لقاء إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أفهم لماذا علينا مناقشة استحقاق أليكسيس للطرد".

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وأضاف "إذا كنت تستطيع الفوز بالكرة فقط فعليك ذلك، لكن إذا وضعت نفسك في موقف تعرض فيه الخصم للخطر، فلن تفوز بالكرة فقط، هذا ما حدث".

وتابع المدرب الألماني "لو دخل فابينيو بنفس النية التي لاحق بها سانشيز الكرة لأصيب كلاهما".

وأوضح "نعم لمس سانشيز الكرة لكنه لم يتمكن من التوقف وضرب فابينيو بطريقة سيئة".

وشدد "أعتقد أنه كان محظوظا جدا لأنه لم يحصل على بطاقة ذات لون مختلف في الشوط الأول بسبب ضرب ركبة تياجو ألكانتارا بشكل عنيف".

فاز إنتر وتأهل ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق النيراتزوري الانتصار بهدف دون رد على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ 16.

سجل هدف إنتر الوحيد لاوتارو مارتينيز.

وتأهل الريدز بفضل فوزهم في ملعب جوسيبي مياتزا بثنائية دون مقابل، ليجاورون بايرن ميونيخ في ربع النهائي كأول المتأهلين.

وأصبح إنتر أول فريق يهزم الريدز على ملعب أنفليد في كل المسابقات الموسم الجاري.

وهي الخسارة الأولى لليفربول في 28 مباراة على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات منذ الخسارة من فولام في 7 مارس 2021.

ليفربول إنتر يورجن كلوب أليكسيس سانشيز
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