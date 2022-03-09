تصفيات كأس العالم - أمين عمر وأبو الرجال يظهران تحكيميا في مواجهة الجزائر والكاميرون

يظهر التحكيم المصري في إياب المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 في مباراة الجزائر والكاميرون.

ويلتقي المنتخبان أولا في الكاميرون بملعب جابوما يوم 25 مارس الجاري، ثم الإياب في 29 مارس على ملعب مصطفى تشاكر.

وسيتواجد محمود أبو الرجال وأمين عمر في الطاقم التحكيمي لمباراة الإياب التي ستقام في الجزائر.

طاقم تحكيم مباراة الذهاب (25 مارس):

حكم ساحة: البوتسواني جوشوا بوندو

مساعد أول: التشادي يحيى عيسى

مساعد ثاني: الموزبيبقي أرسينو مارينجولا من موزمبيق

حكم رابع: بيرنارد كاميل من سيشل

حكام تقنية الفيديو من إسبانيا: إليخاندرو هيرنانديز وخوسيه لويس مونتيرو.

طاقم تحكيم مباراة الإياب (29 مارس):

حكم ساحة: الجامبي بكاري جاساما

مساعد أول: الأنجولي جيرسون إيمليانو دوس سانتوس

مساعد ثاني: المصري محمود أبو الرجال

حكم رابع: أمين عمر

حكام تقنية الفيديو من ألمانيا: ماركو فريتز وكريستيان دينجيرت