ألعاب الصالات - ثلاث مواجهات حاسمة بين الأهلي والزمالك في 72 ساعة.. الموعد والقنوات الناقلة

تشهد ألعاب الصالات خلال 72 ساعة ثلاث مواجهات مرتقبة بين الأهلي والزمالك.

إذ يلعب الأهلي أمام الزمالك في رياضات اليد والسلة والطائرة على الترتيب في أيام الجمعة والسبت والأحد.

كرة اليد:

يلعب الزمالك أمام الأهلي في الخامسة من مساء بعد غد الجمعة الموافق 11 مارس الجاري في ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائي دوري المحترفين.

وتفتتح مباريات الدورة المجمعة الأولى اليوم الأربعاء وتختتم مساء الجمعة.

وتقام مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ومقرر لها في الخامسة مساء الجمعة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري قبل انطلاق الدورة المجمعة الأولى برصيد نقطتين بينما يحل الأهلي ثانيا برصيد 1.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية في دوري محترفين اليد بمشاركة أربعة فرق وهم الزمالك والأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش.

أما على مستوى السيدات فيواجه الأهلي فريق الزمالك في الجولة الثانية من الدورة المجمعة الأولى للمرحلة قبل النهائية في السادسة من مساء السبت 12 مارس الجاري.

كرة السلة:

يلعب الأهلي أمام الزمالك في الثامنة من مساء السبت الموافق 12 مارس الجاري، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة.

ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتأهل الزمالك بعد الفوز على الاتصالات بنتيجة 80-65 في مباراة ربع النهائي التي أقيمت على صالة المركز الأولمبي.

أما الأهلي فتأهل بعد تحقيق الفوز على أصحاب الجياد على صالة الأهلي بنتيجة 84-64 في ختام مباريات ربع النهائي.

كرة طائرة:

ويأتي ختام مباريات الأهلي أمام الزمالك في الـ72 ساعة المرتقبة بمواجهة بين الفريقين في مجموعة المرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز مساء الأحد.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك على صالة القناة بالإسماعيلية في الثامنة من مساء الأحد الموافق 13 من شهر مارس الجاري.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ختام المجموعة الترتيبية للفرق الثمانية المتأهلة للمرحلة النهائية من دوري الطائرة.

وعقب المباراة تقام المنافسات الإقصائية بخروج المغلوب وفقا لترتيب الفرق، إذ يلعب الأول أمام الثامن بينما صاحب المركز الثاني أمام السابع وهكذا.

وتكون منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي، أما منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي فبنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يفوز.