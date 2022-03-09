سبورت: خطوة واحدة تفصل كريستنسن عن برشلونة

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

كريستنسن

اقترب برشلونة من التعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي.

وينتهي عقد أندرياس كريستنسن مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

وحسب سبورت، فإن برشلونة سيحسم كل التفاصيل مع المدافع الدنماركي اليوم الأربعاء.

أخبار متعلقة
رومانو: جيرارد يرغب في استمرار كوتينيو بشكل دائم ولكن الأهلي يصل جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صنداونز فينجر يتحدث عن "ظاهرة جديدة" بشأن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول تقييم محمد صلاح أمام إنتر من الصحف الإنجليزية

ويتواجد ممثلو اللاعب في برشلونة منذ مساء أمس الثلاثاء ومن المقرر أن يتم الاجتماع مع مجلس الإدارة اليوم.

وحال الاتفاق بشكل نهائي سيوقع اللاعب على عقود انتقاله بداية من الموسم المقبل ولمدة خمسة مواسم.

وانضم ابن الـ25 عاما إلى أكاديمية تشيلسي في 2012 قادما من بروندبي الدنماركي.

ولعب كريستنسن 152 مباراة بقميص تشيلسي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وفاز كريستنسن بـ6 ألقاب مع تشيلسي، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كريستنسن تشيلسي برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
تليجراف: غياب رونالدو يتواصل عن مانشستر يونايتد أس: ريال مدريد وأتليتكو يتصارعان على ضم ظهير شاختار الأوكراني ناجلزمان: عندما نلعب بهذه القوة والشراهة يصعب إيقافنا رومانو: جيرارد يرغب في استمرار كوتينيو بشكل دائم ولكن فينجر يتحدث عن "ظاهرة جديدة" بشأن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول دايلي ميل: إيفرتون مهدد بخصم نقاط في الدوري الإنجليزي دايلي ميل: يويفا يبحث زيادة المنتخبات في يورو 2028 لـ 32 صلاح بعد ارتطام الكرة بالقائم مرتين: ربما سأسجل هاتريك المرة المقبلة.. والأهم أن الهزيمة ليست بالدوري
أخر الأخبار
زميله السابق: أتمنى ألا ينجح محمد صلاح في تسجيل هاتريك بمباراته القادمة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصفيات كأس العالم - أمين عمر وأبو الرجال يظهران تحكيميا في مواجهة الجزائر والكاميرون 31 دقيقة | تصفيات كأس العالم
ألعاب الصالات - ثلاث مواجهات حاسمة بين الأهلي والزمالك في 72 ساعة.. الموعد والقنوات الناقلة 33 دقيقة | رياضات أخرى
تليجراف: غياب رونالدو يتواصل عن مانشستر يونايتد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أس: ريال مدريد وأتليتكو يتصارعان على ضم ظهير شاختار الأوكراني ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: خطوة واحدة تفصل كريستنسن عن برشلونة ساعة | أوروبا
ناجلزمان: عندما نلعب بهذه القوة والشراهة يصعب إيقافنا ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنزاجي: هدف محمد صلاح في مباراة الذهاب أسقطنا أرضا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار