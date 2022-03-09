سبورت: خطوة واحدة تفصل كريستنسن عن برشلونة

اقترب برشلونة من التعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي.

وينتهي عقد أندرياس كريستنسن مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

وحسب سبورت، فإن برشلونة سيحسم كل التفاصيل مع المدافع الدنماركي اليوم الأربعاء.

ويتواجد ممثلو اللاعب في برشلونة منذ مساء أمس الثلاثاء ومن المقرر أن يتم الاجتماع مع مجلس الإدارة اليوم.

وحال الاتفاق بشكل نهائي سيوقع اللاعب على عقود انتقاله بداية من الموسم المقبل ولمدة خمسة مواسم.

وانضم ابن الـ25 عاما إلى أكاديمية تشيلسي في 2012 قادما من بروندبي الدنماركي.

ولعب كريستنسن 152 مباراة بقميص تشيلسي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وفاز كريستنسن بـ6 ألقاب مع تشيلسي، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.