ناجلزمان: عندما نلعب بهذه القوة والشراهة يصعب إيقافنا

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

أسهب يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ في الإشادة بأداء فريقه في المباراة التي اكتسح فيها فريقه منافسه رد بول سالزبورج بسبعة أهداف مقابل هدف.

واكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه سالزبورج النمساوي بنتيجة 7-1 في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وقال ناجلزمان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة جيدة للغاية. من حيث كرة القدم لعبنا بشكل لا يصدق".

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وأضاف "لعبنا كرة قدم جميلة وسجلنا أهدافا بشتى الطرق، من الكرات الثابتة، بعد الفوز بالكرة الثانية وأيضا عندما كنا لا نمتلك الكرة".

وشدد "عندما نلعب بهذه القوة والشراهة يصعب إيقافنا. الكل قدم أفضل ما لديه".

وأتم المدرب الشاب "نستحق هذا الفوز، بهذا العدد الكبير من الأهداف".

سجل أهداف بايرن ميونيخ: روبرت ليفاندوفسكي (3) وتوماس مولر (2) وسيرجي جنابري وليروي ساني، فيما سجل هدف سالزبورج: موريتس كيارجارد.

وتأهل بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين بعدما انتهى الذهاب بنتيجة 1-1.

وسينتظر بايرن ميونيخ القرعة بعد أسبوعين بعدما أصبح أول المتأهلين لربع النهائي، رفقة ليفربول.

للموسم الثالث على التوالي يتأهل بايرن ميونيخ لربع نهائي دوري الأبطال، بعدما ودع في نسخة 2018-19 من دور الـ 16.

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