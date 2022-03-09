إنزاجي: هدف محمد صلاح في مباراة الذهاب أسقطنا أرضا

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 12:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد إنتر ميلان

أرجع سميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر أسباب فشل فريقه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للأهداف المتأخرة التي تلقاها في لقاء ذهاب ثمن النهائي أمام ليفربول، خاصة هدف محمد صلاح.

وشارك صلاح كأساسي في المباراة التي انتهت بخسارة ليفربول 0-1 على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال، لكنه تأهل لربع النهائي بسبب الفوز 2-0 في الذهاب.

وقال إنزاجي في تصريحات للصحفيين: "دفعنا ثمن آخر 15 دقيقة من مباراة الذهاب، لأنني أعتقد أننا خضنا مباراتين جيدتين للغاية أمام خصم قوي".

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وأضاف "أعتقد أن الدقائق الـ75 الأولى في لقاء الذهاب تؤكد أننا نستحق أكثر من ذلك بكثير، بعدها اهتزت شباكنا من ركلة ركنية لم تكن جيدة، وثم جاء الهدف الثاني الذي أسقطنا أرضا".

وسجل روبرتو فيرمينو هدف ليفربول الأول في الذهاب قبل أن يضاعف صلاح النتيجة، وفي لقاء الإياب سجل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر هدف اللقاء الوحيد.

وتابع "نشعر بالندم لأننا أردنا الوصول إلى دور الـ16 بكل قوتنا، كنا ندا قويا لليفربول، الذي يعد إلى جانب مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ أفضل فرق أوروبا حاليا".

وأكمل "تعرض أليكسيس سانشيز للطرد في توقيت سيئ للغاية، لأن ليفربول اهتز بسبب هدف لاوتارو وأردت أن أرى ما سيحدث بعد ذلك".

وأتم "للاسف عانينا من بعض المشاكل البدنية بالإضافة إلى أني أصبحت ألعب بـ10 لاعبين".

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