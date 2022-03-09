فينجر يتحدث عن "ظاهرة جديدة" بشأن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

تحدث أرسين فينجر المدير الفني السابق لـ أرسنال ومدير التطوير في الاتحاد الدولي عن "ظاهرة جديدة" قبل تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ولم يتوصل الطرفان بعد لاتفاق التجديد حتى الآن، إذ ينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023.

وقال فينجر عبر شبكة "بي إن سبورتس" : "المثير هو أننا نتحدث عن إدين دجيكو البالغ 36 عاما والذي يشارك في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "منذ سنوات كنا نقول، كيف يشارك لاعب يبلغ 36 عاما في أرض الملعب بدوري الأبطال".

وأكمل "هو ما يخبرنا بأن هناك شيء تغير في الكرة الحديثة، اللاعبون أصحاب الخبرة، خاصة المهاجمين يبقون بشكل أكبر، وأبرز اللاعبين المؤثرين في أوروبا ولدوا في أعوام 1986 و1987 ويبلغون الآن 35-36 عاما".

وأردف "الأمر ظاهرة جديدة".

وواصل "ليفاندوفسكي يبلغ 33 عاما، ميسي (34) ورونالدو (37) وإذا كنت محظوظا بشكل كافي بدون التعرض لإصابات كبيرة ستستمر لفترة أطول".

وتابع "لا يوجد مستوى أعلى في منتصف العشرينات من العمر، في بداية الثلاثينات ومنتصفها يكون اللاعب قد تعلم الكثير في مسيرته، يستطيع استخدام الأمر ويصبح لاعبا أفضل، يمكنه استخدامه ويكون لاعبا أفضل مما كان عليه قبل بضع سنوات وهذا كل ما في الأمر. لا يوجد حد أقصى للعمر".

وأتم "الأمر مختلف للأندية، قد يفكرون لن نوقع مع لاعب يبلغ 33 عاما لأننا لن نبيعه بعد ذلك، لكن إذا كان اللاعب متواجدا في النادي سيكون الأمر رائعا لأنه يمتلك الخبرة والرغبة والجودة".

صلاح (29 عاما) شارك خلال 5 مواسم في 237 مباراة سجل 152 هدفا وصنع 57 في جميع المسابقات وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس السوبر الأوروبي.