تقييم محمد صلاح أمام إنتر من الصحف الإنجليزية

وقف القائم مرتين في وجه محمد صلاح نجم ليفربول ومنعه من التهديف، وذلك أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا وكان أحد أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في المباراة التي انتهت بخسارة ليفربول 0-1 على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال، لكنه تأهل لربع النهائي بسبب الفوز 2-0 في الذهاب.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام إنتر حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 أو 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان ترينت ألكسندر أرنولد بمتوسط تقييم وصل إلى 7.6 درجة.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم متوقف عند 27 هدفا، 19 في الدوري الإنجليزي و8 في دوري الأبطال.

وتقام مباريات ربع النهائي الشهر المقبل.