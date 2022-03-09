دايلي ميل: يويفا يبحث زيادة المنتخبات في يورو 2028 لـ 32

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

يورو 2020

يبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) محادثات زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة يورو 2028.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية يبحث يويفا زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 في البطولة التي من المتوقع أن تستضيفها إنجلترا وجمهورية أيرلندا.

وسبق أن زادت عدد المنتخبات المشاركة من 16 حتى 24 في نسخة 2016.

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وأضاف التقرير أن نظام التصفيات سيتغير.

وسيتم إنشاء مجموعة عمل وإجراء دراسة جدوى، يُعتقد أن الخطط لها دعم ثقيل داخل أروقة الاتحاد القاري.

كشفت المصادر أنه تم استشارة أصحاب المصلحة في جميع أنحاء القارة وأن الخطة تهدف إلى إحداث التغيير بعد ست سنوات من الآن.

وليس واضحا بعد إذا كانت زيادة المنتخبات ستعني المزيد من المباريات في البطولة نفسها، مع وجود عدد من الخيارات قيد المناقشة.

يذكر أن منتخب إيطاليا حصد لقب نسخة 2020 والتي أقيمت في الصيف الماضي في 12 دولة أوروبية مختلفة احتفالا بمرور 60 عاما على إقامة النسخة الأولى من البطولة.

يورو 2028
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