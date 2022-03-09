تقرير قطري: بي إن سبورتس تقترب من الدوري السعودي

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 10:46

كتب : FilGoal

شبكة بي إن سبورتس

يبدو أن الدوري السعودي في طريقة ليُبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وبحسب صحيفة "العرب" القطرية فأن "شركة الاستثمار السعودي وقنوات شبكة بي إن سبورتس في طريقهما لإبرام اتفاقية قد تتجاوز مليار دورلار لنقل منافسات الدوري السعودي".

وأشار التقرير أن "القرار قد يشهد النور في القريب العاجل مع الإعلان عن كافة التفاصيل".

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وتذاع المسابقات السعودية عبر شبكة SSC سبورتس السعودية بعقد يمتد لموسم واحد فقط وهو الموسم الجاري 2021-2022.

وتعد قنوات SSC السعودية الرياضية تابعة لقنوات MBC وتبث مباريات الدوري السعودي بشكل مشفر داخل السعودية.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة من 23 مباراة بفارق 8 نقاط عن الشباب.

بي إن سبورتس الدوري السعودي
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