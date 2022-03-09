مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. قمة ريال مدريد وباريس

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 09:51

كتب : FilGoal

ميسي يهدر ركلة جزاء أمام كورتوا - باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان في قمة مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويلعب مانشستر سيتي أمام سوبرتنج لشبونة في تمام الساعة 9:45 مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

أخبار متعلقة
دوري أبطال إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز التعليق الأول من موسيماني بعد تجديد تعاقده مع الأهلي إيقاف مجلس النادي 5 سنوات وعام بدون جماهير.. إعلان عقوبات مباراة كويريتارو وأطلس الأهلي يعلن تجديد تعاقد موسيماني

وفي الدوري المصري، يلعب طلائع الجيش مع المصري في تمام الساعة 5:30 مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

ويستضيف غزل المحلة نظيره فيوتشر في الثالثة عصرا وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

وفي الدوري الأوروبي، يلعب ريال بيتيس أمام آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة 7:45 مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

وأخيرا، يستضيف بورتو نظيره ليون في تمام الساعة 7:45 مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ريال مدريد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا الدوري المصري
نرشح لكم
صلاح بعد ارتطام الكرة بالقائم مرتين: ربما سأسجل هاتريك المرة المقبلة.. والأهم أن الهزيمة ليست بالدوري دوري الأبطال - إنتر يفوز وليفربول يتأهل رغم قذيفة لاوتارو دوري الأبطال - أول المتأهلين لربع النهائي.. بايرن ميونيخ يدهس سالزبورج بسباعية انتهت دوري الأبطال - ليفربول (0)-(1) إنتر.. وبايرن ميونيخ (7)-(1) سالزبورج مؤتمر نيمار: لن ندافع أمام ريال مدريد.. وغياب كاسيميرو أفضلية لنا مؤتمر بوكيتينو: مبابي سيلعب ضد ريال مدريد.. وهذا ما علينا القيام به للفوز تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير تشكيل دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول بجوار ماني.. وسانشيز يجاور لاوتارو في هجوم إنتر
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع صنداونز.. القنوات الناقلة 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. قمة ريال مدريد وباريس 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز 8 ساعة | مصر
التعليق الأول من موسيماني بعد تجديد تعاقده مع الأهلي 8 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن تجديد تعاقد موسيماني 9 ساعة | الدوري المصري
إيقاف مجلس النادي 5 سنوات وعام بدون جماهير.. إعلان عقوبات مباراة كويريتارو وأطلس 9 ساعة | أمريكا
صلاح بعد ارتطام الكرة بالقائم مرتين: ربما سأسجل هاتريك المرة المقبلة.. والأهم أن الهزيمة ليست بالدوري 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قمصان: الفوز على بيراميدز خطوة مهمة في مشوار الدوري.. ولم نحسم البطولة 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار