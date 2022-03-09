مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. قمة ريال مدريد وباريس

يستضيف ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان في قمة مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويلعب مانشستر سيتي أمام سوبرتنج لشبونة في تمام الساعة 9:45 مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

وفي الدوري المصري، يلعب طلائع الجيش مع المصري في تمام الساعة 5:30 مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

ويستضيف غزل المحلة نظيره فيوتشر في الثالثة عصرا وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

وفي الدوري الأوروبي، يلعب ريال بيتيس أمام آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة 7:45 مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

وأخيرا، يستضيف بورتو نظيره ليون في تمام الساعة 7:45 مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.