إيقاف مجلس النادي 5 سنوات وعام بدون جماهير.. إعلان عقوبات مباراة كويريتارو وأطلس

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 00:41

كتب : FilGoal

كيريتارو - أطلس

أعلن الاتحاد المكسيكي تعليق مجلس إدارة نادي كويريتارو لمدة 5 سنوات في ضوء الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق ضد أطلس في الدوري المكسيكي.

وجمعت المباراة بين الفريقين على ملعب كوريجودورا، معقل فريق كيريتارو، قبل أن يدخل عدد من الجماهير إلى المستطيل الأخضر هربا من المعركة التي نشبت بالأسلحة في المدرجات في الدقيقة 62 من عمر المباراة، إبان تقدم الضيوف بهدف وحيد، ما تسبب في إلغاء المباراة.

ووفقا لتقارير توفي 17 شخصا في تلك الأحداث، بينما تفيد السلطات المحلية وجود إصابة تصل لـ 30 شخصا.

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وكذلك يستضيف ملعب كوريجيدورا معقل كويريتارو المباريات لمدة عام بدون جماهير في مباريات الفريق الأول والشباب والسيدات وتستمر حتى 7 مارس 2023.

وبحسب قرارات الاتحاد المكسيكي ورابطة الدوري غُرم النادي بـ 1.5 مليون بيزو (360 ألف دولار).

كما تم إيقاف مشجعي أولتراس كويريتارو لمدة 3 سنوات.

كما تم منع جماهير أطلس من حضور أي مباراة خارج ملعب الفريق (ملعب خاليسكو) لمدة 6 أشهر.

واحتسبت نتيجة المباراة 3-0 لصالح أطلس.

وذكرت الشرطة في كويريتارو اعتقال 10 أشخاص على ضوء أحداث المباراة التي خلفت 26 إصابة 3 منها في حالة خطيرة".

أفاد مكتب المدعي العام المكسيكي قائلات: "أول 10 أشخاص اعتقلوا لعلاقتهم المحتملة في الأحداث التي وقعت خلال مباراة كويريتارو ضد أطلس خلال 21 عملية بحث في أكثر من بلدية".

الدوري المكسيكي كويريتارو أطلس
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