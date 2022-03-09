صلاح بعد ارتطام الكرة بالقائم مرتين: ربما سأسجل هاتريك المرة المقبلة.. والأهم أن الهزيمة ليست بالدوري

"خسرنا المباراة وربما هذا يعطينا دفعة للأمام" هكذا تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عقب تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة من إنتر ميلان.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وخسر ليفربول مساء الثلاثاء من إنتر بهدف دون رد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليتأهل بفضل الفوز ذهابا في إيطاليا بهدفين مقابل لا شيء.

وتحدث صلاح عقب المباراة عبر شبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "كانت مباراة صعبة، إنتر كان جيدا خارج ملعبهم وعانينا في البداية، أهم شيء هو تأهلنا للدور التالي".

وعن ارتطام تسديدتيه بالقائمين قال ضاحكا: "ارتطمت تسديداتي بالقائم مرتين، ربما في المباراة المقبلة سأسجل ثلاثة أهداف".

وشدد صلاح "هذه مباراة جيدة للتعلم منها، من المهم دائما أن نفوز ولكن أحيانا تفقد الفرص وهذا يحدث، أهم شيء أن تلك الهزيمة ليست في الدوري وأننا تأهلنا".

وأكد صلاح أن ليفربول يريد الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري وقال: "الكل يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، ونحن سنقاتل على كلا البطولتين وسنرى ماذا سيحدث".