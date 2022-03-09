دوري الأبطال - إنتر يفوز وليفربول يتأهل رغم قذيفة لاوتارو

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 00:11

كتب : إسلام أحمد

دوري أبطال أوروبا

فاز إنتر وتأهل ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق النيراتزوري الانتصار بهدف دون رد على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ 16.

سجل هدف إنتر الوحيد: لاوتارو مارتينيز.

وتأهل الريدز بفضل فوزهم في ملعب جوسيبي مياتزا بثنائية دون مقابل، ليجاورون بايرن ميونيخ في ربع النهائي كأول المتأهلين.

أخبار متعلقة
دوري الأبطال - أول المتأهلين لربع النهائي.. بايرن ميونيخ يدهس سالزبورج بسباعية انتهت دوري الأبطال - ليفربول (0)-(1) إنتر.. وبايرن ميونيخ (7)-(1) سالزبورج تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير تشكيل دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول بجوار ماني.. وسانشيز يجاور لاوتارو في هجوم إنتر

وتأهل ليفربول للموسم الرابع على التوالي لربع نهائي دوري الأبطال رفقة يورجن كلوب.

وأصبح إنتر أول فريق يهزم الريدز على ملعب أنفليد في كل المسابقات الموسم الجاري.

وهي الخسارة الأولى لليفربول في 28 مباراة على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات منذ الخسارة من فولام في 7 مارس 2021.

التشكيل

قاد محمد صلاح وبجواره ديوجو جوتا وساديو ماني هجوم ليفربول.

وتواجد تياجو ألكانتارا وكورتيس جونز في وسط الملعب، فيما بدأ جويل ماتيب بجوار فيرجيل فان دايك.

وبدأ أرتورو فيدال في خط الوسط لتعويض غياب نيكولو باريلا الغائب بسبب الإيقاف، بينما جاور أليكسيس سانشيز، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في هجوم النيراتزوري.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ بين الفريقين.

في الدقيقة 24 توقفت المباراة قرابة الخمس دقائق بسبب إصابة أحد المشجعين في المدرجات.

استأنف اللقاء مجددا بعد 4 دقائق، وفي الدقيقة 30 منعت العارضة رأسية جويل ماتيب.

وفي الدقيقة 41 تصدى أليسون بيكر لأخطر فرص إنتر من ركلة حرة سددها هاكان تشالهان أوجلو من على يمين منطقة الجزاء.

ومرت الركلة الثابتة التي نفذها أرنولد بجوار القائم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

في الشوط الثاني منع القائم الأيسر تسديدة محمد صلاح الأرضية في الدقيقة 52.

ومع مرور ساعة من انطلاق المباراة، سدد لاوتارو مارتينيز كرة قوية مرت بجوار القائم.

دقيقتان واستطاع لاوتارو أن يقلص الفارق بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على أقصى يسار أليسون بيكر.

سجل الأرجنتيني أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا منذ 490 يوما، في نوفمبر 2020 ضد ريال مدريد

المباراة ظلت سريعة، لكن تعرض أليكسيس سانشيز للبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على قدم فابينيو في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 76 منعت العارضة تسديدة قوية من محمد صلاح لتظل تعاند الملك المصري.

وكاد لويس دياز أن يسجل التعادل في الدقيقة الأخيرة لكن أرتورو فيدال وضع قدمه لتخرج الكرة لركنية وتنتهي المباراة بهزيمة وتأهل من أنفيلد.

إنتر ميلان ليفربول دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
صلاح بعد ارتطام الكرة بالقائم مرتين: ربما سأسجل هاتريك المرة المقبلة.. والأهم أن الهزيمة ليست بالدوري دوري الأبطال - أول المتأهلين لربع النهائي.. بايرن ميونيخ يدهس سالزبورج بسباعية انتهت دوري الأبطال - ليفربول (0)-(1) إنتر.. وبايرن ميونيخ (7)-(1) سالزبورج مؤتمر نيمار: لن ندافع أمام ريال مدريد.. وغياب كاسيميرو أفضلية لنا مؤتمر بوكيتينو: مبابي سيلعب ضد ريال مدريد.. وهذا ما علينا القيام به للفوز تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير تشكيل دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول بجوار ماني.. وسانشيز يجاور لاوتارو في هجوم إنتر مؤتمر – إيدرسون: لدى مانشستر سيتي ما يلزم للفوز بالثلاثية
أخر الأخبار
صلاح بعد ارتطام الكرة بالقائم مرتين: ربما سأسجل هاتريك المرة المقبلة.. والأهم أن الهزيمة ليست بالدوري 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قمصان: الفوز على بيراميدز خطوة مهمة في مشوار الدوري.. ولم نحسم البطولة 23 دقيقة | الدوري المصري
دوري الأبطال - إنتر يفوز وليفربول يتأهل رغم قذيفة لاوتارو 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال - أول المتأهلين لربع النهائي.. بايرن ميونيخ يدهس سالزبورج بسباعية 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
السولية: هدفي في بيراميدز توفيق من الله والأداء لتعويض الجمهور عن مباراة المريخ ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: اللاعبون كانوا على قدر التحدي في الأسبوع الصعب ساعة | الدوري المصري
كريم فؤاد: أغلقنا صفحة بيراميدز ونستعد لـ صنداونز.. وهدفنا استرداد لقب الدوري ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: كان من المهم أن أفوز على بيراميدز.. امنحوني الوقت وشاهدوا الأهلي وقتها ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل