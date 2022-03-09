دوري الأبطال - إنتر يفوز وليفربول يتأهل رغم قذيفة لاوتارو

فاز إنتر وتأهل ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق النيراتزوري الانتصار بهدف دون رد على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ 16.

سجل هدف إنتر الوحيد: لاوتارو مارتينيز.

وتأهل الريدز بفضل فوزهم في ملعب جوسيبي مياتزا بثنائية دون مقابل، ليجاورون بايرن ميونيخ في ربع النهائي كأول المتأهلين.

وتأهل ليفربول للموسم الرابع على التوالي لربع نهائي دوري الأبطال رفقة يورجن كلوب.

وأصبح إنتر أول فريق يهزم الريدز على ملعب أنفليد في كل المسابقات الموسم الجاري.

وهي الخسارة الأولى لليفربول في 28 مباراة على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات منذ الخسارة من فولام في 7 مارس 2021.

برغم الخسارة في أنفيلد بهدف نظيف 🤷‍♂️ ليفربول يتأهل رسميا لدور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا 🔴🌟 pic.twitter.com/05BqOB1EZy — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2022

التشكيل

قاد محمد صلاح وبجواره ديوجو جوتا وساديو ماني هجوم ليفربول.

وتواجد تياجو ألكانتارا وكورتيس جونز في وسط الملعب، فيما بدأ جويل ماتيب بجوار فيرجيل فان دايك.

وبدأ أرتورو فيدال في خط الوسط لتعويض غياب نيكولو باريلا الغائب بسبب الإيقاف، بينما جاور أليكسيس سانشيز، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في هجوم النيراتزوري.

صلاح يقود هجوم ليفربول بجانب جوتا وماني، وإنتر يهاجم بسانشيز ولاوتارو 🌟⚽️#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/utvAnluMBM — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2022

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ بين الفريقين.

في الدقيقة 24 توقفت المباراة قرابة الخمس دقائق بسبب إصابة أحد المشجعين في المدرجات.

استأنف اللقاء مجددا بعد 4 دقائق، وفي الدقيقة 30 منعت العارضة رأسية جويل ماتيب.

وفي الدقيقة 41 تصدى أليسون بيكر لأخطر فرص إنتر من ركلة حرة سددها هاكان تشالهان أوجلو من على يمين منطقة الجزاء.

ومرت الركلة الثابتة التي نفذها أرنولد بجوار القائم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

في الشوط الثاني منع القائم الأيسر تسديدة محمد صلاح الأرضية في الدقيقة 52.

القائم الأيسر يمنع محمد صلاح من تسجيل أول أهداف المباراة 🌟⚽️ pic.twitter.com/Udq8hG7GH2 — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2022

ومع مرور ساعة من انطلاق المباراة، سدد لاوتارو مارتينيز كرة قوية مرت بجوار القائم.

دقيقتان واستطاع لاوتارو أن يقلص الفارق بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على أقصى يسار أليسون بيكر.

سجل الأرجنتيني أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا منذ 490 يوما، في نوفمبر 2020 ضد ريال مدريد

المباراة ظلت سريعة، لكن تعرض أليكسيس سانشيز للبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على قدم فابينيو في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 76 منعت العارضة تسديدة قوية من محمد صلاح لتظل تعاند الملك المصري.

القائم الأيمن يمنع هدف محمد صلاح 😱🤷‍♂️ pic.twitter.com/oc66bJL7G0 — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2022

وكاد لويس دياز أن يسجل التعادل في الدقيقة الأخيرة لكن أرتورو فيدال وضع قدمه لتخرج الكرة لركنية وتنتهي المباراة بهزيمة وتأهل من أنفيلد.