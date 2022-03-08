دوري الأبطال - أول المتأهلين لربع النهائي.. بايرن ميونيخ يدهس سالزبورج بسباعية

اكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه سالزبورج النمساوي بنتيجة 7-1 في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

سجل أهداف بايرن ميونيخ: روبرت ليفاندوفسكي (3) وتوماس مولر (2) وسيرجي جنابري وليروي ساني، فيما سجل هدف سالزبورج: موريتس كيارجارد.

وتأهل بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين بعدما انتهى الذهاب بنتيجة 1-1.

وسينتظر بايرن ميونيخ القرعة بعد أسبوعين بعدما أصبح أول المتأهلين لربع النهائي.

للموسم الثالث على التوالي يتأهل بايرن ميونيخ لربع نهائي دوري الأبطال، بعدما ودع في نسخة 2018-19 من دور الـ 16.

التشكيل

عاد مانويل نوير لحراسة مرمى بايرن ميونيخ عقب تعافيه من الإصابة.

وأصبح نوير أكثر حارس يخوض مباريات بقميص البافاري في دوري الأبطال برصيد 104 مباراة متفوقا على أوليفر كان رئيس بايرن ميونيخ الحالي.

وقاد روبرت ليفاندوفسكي الهجوم ومن خلفه رباعي.

فيما يبدأ سالزبورج بنفس تشكيل مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل 1-1.

نوير يحرس المرمى وبايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام سالزبورج الذي يهاجم بكريم أدامي ونواه أوكافور 🌟⚽️#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/NB1ZaLSsk0 — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2022

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة للغاية بهجمة لكل فريق.

وفي الدقيقة 12 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق البافاري انبرى لها روبرت ليفاندوفسكي وسددها على يمين الحارس فيليب كوهن.

وبعد 9 دقائق ركلة جزاء للبافاري، انبرى لها الهولندي وسددها على يمين الحارس.

في الدقيقة 23 سجل ليفا الهاتريك الخاص به والثالث لـ بايرن ميونيخ بعدما سدد من فوق الحارس لكن الكرة ارتدت له من القائم ليسدد في الشباك.

هاتريك احتاج له 10 دقائق و23 ثانية لتسجيله ليصبح ثالث أسرع هاتريك (أقصر مدة زمنية بين الهدف الأول والثالث) في تاريخ المسابقة.

أبكر هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا. ✅ روبرت ليفاندوفسكي سجل هاتريك في شباك سالزبورج في 10 دقائق و24 ثانية فقط. ✅ pic.twitter.com/oQeX9MQMFA — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2022

أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل لـ 40 هدفا في كل المسابقات وللموسم السابع على التوالي.

وأصبح ليفاندوفسكي ثالث لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف في 3 نسخ مختلفة من دوري الأبطال بعد كريستيانو رونالدو (7) وليونيل ميسي (5).

كما سجل أكثر هاتريك مبكر في تاريخ دوري أبطال أوروبا خلال 23 دقيقة متفوقا على رقم ماركو سيموني عام 1996 بقميص ميلان أمام روزنبورج.

ROBOT LEWANDOWSKI🤖 ليفاندوفسكي وصل إلى هدفه رقم 12 في 8 مباريات فقط بنسبة تسجيل 150% 😱🤯 pic.twitter.com/PDszrO2IkY — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2022

في الدقيقة 31 أضاف سيرجي جنابري الهدف الرابع لبايرن ميونيخ بتسديدة قوية في منتصف المرمى مرت من تحت يد الحارس.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول مرت رأسية بافار بجوار القائم الأيمن.

في الشوط الثاني مرر ليروي ساني كرة لتوماس مولر داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية على يسار الحارس في الدقيقة 55.

وأصبح مولر سابع هدافي دوري الأبطال برصيد 51 هدفا متجاوزا الفرنسي تيري هنري.

توماس مولر (51 هدفا) أصبح سابع الهدافين التاريخين لدوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه تيري هنري (50 هدفا)🔴🌟 - رونالدو 🇵🇹 - ميسي 🇦🇷 - ليفاندوفسكي🇵🇱 - بنزيمة🇫🇷 - راؤول🇪🇸 - فان نيستلروي🇳🇱 - مولر 🇩🇪 pic.twitter.com/zd16q0ZuVn — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2022

وقلص البديل موريتس كيارجارد النتيجة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة على يسار نوير في الدقيقة 70.

رد بايرن جاء قويا، فسجل مولر الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 83 بعد تمريرة عرضية أرضية من ساني.

وبعد دقيقتين وعقب سلسلة من التمريرات، مرر ليفاندوفسكي بالكعب كرة داخل المنطقة لساني الذي سدد كرة قوية في الزاوية الضيقة.

فوز كاسح وتأهل سهل في مجموع المباراتين بنتيجة 8-2.