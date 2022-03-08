دوري الأبطال - أول المتأهلين لربع النهائي.. بايرن ميونيخ يدهس سالزبورج بسباعية

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 23:51

كتب : إسلام أحمد

دوري أبطال أوروبا

اكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه سالزبورج النمساوي بنتيجة 7-1 في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

سجل أهداف بايرن ميونيخ: روبرت ليفاندوفسكي (3) وتوماس مولر (2) وسيرجي جنابري وليروي ساني، فيما سجل هدف سالزبورج: موريتس كيارجارد.

وتأهل بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين بعدما انتهى الذهاب بنتيجة 1-1.

أخبار متعلقة
تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير بايرن يعلن عودة نوير للمشاركة في المباريات شارة أوكرانيا وبديل ذهبي.. بايرن ميونيخ يهزم أينتراخت فرانكفورت هدف مولر العكسي يُسقط نقطتين من يد بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن

وسينتظر بايرن ميونيخ القرعة بعد أسبوعين بعدما أصبح أول المتأهلين لربع النهائي.

للموسم الثالث على التوالي يتأهل بايرن ميونيخ لربع نهائي دوري الأبطال، بعدما ودع في نسخة 2018-19 من دور الـ 16.

التشكيل

عاد مانويل نوير لحراسة مرمى بايرن ميونيخ عقب تعافيه من الإصابة.

وأصبح نوير أكثر حارس يخوض مباريات بقميص البافاري في دوري الأبطال برصيد 104 مباراة متفوقا على أوليفر كان رئيس بايرن ميونيخ الحالي.

وقاد روبرت ليفاندوفسكي الهجوم ومن خلفه رباعي.

فيما يبدأ سالزبورج بنفس تشكيل مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة للغاية بهجمة لكل فريق.

وفي الدقيقة 12 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق البافاري انبرى لها روبرت ليفاندوفسكي وسددها على يمين الحارس فيليب كوهن.

وبعد 9 دقائق ركلة جزاء للبافاري، انبرى لها الهولندي وسددها على يمين الحارس.

في الدقيقة 23 سجل ليفا الهاتريك الخاص به والثالث لـ بايرن ميونيخ بعدما سدد من فوق الحارس لكن الكرة ارتدت له من القائم ليسدد في الشباك.

هاتريك احتاج له 10 دقائق و23 ثانية لتسجيله ليصبح ثالث أسرع هاتريك (أقصر مدة زمنية بين الهدف الأول والثالث) في تاريخ المسابقة.

أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل لـ 40 هدفا في كل المسابقات وللموسم السابع على التوالي.

وأصبح ليفاندوفسكي ثالث لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف في 3 نسخ مختلفة من دوري الأبطال بعد كريستيانو رونالدو (7) وليونيل ميسي (5).

كما سجل أكثر هاتريك مبكر في تاريخ دوري أبطال أوروبا خلال 23 دقيقة متفوقا على رقم ماركو سيموني عام 1996 بقميص ميلان أمام روزنبورج.

في الدقيقة 31 أضاف سيرجي جنابري الهدف الرابع لبايرن ميونيخ بتسديدة قوية في منتصف المرمى مرت من تحت يد الحارس.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول مرت رأسية بافار بجوار القائم الأيمن.

في الشوط الثاني مرر ليروي ساني كرة لتوماس مولر داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية على يسار الحارس في الدقيقة 55.

وأصبح مولر سابع هدافي دوري الأبطال برصيد 51 هدفا متجاوزا الفرنسي تيري هنري.

وقلص البديل موريتس كيارجارد النتيجة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة على يسار نوير في الدقيقة 70.

رد بايرن جاء قويا، فسجل مولر الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 83 بعد تمريرة عرضية أرضية من ساني.

وبعد دقيقتين وعقب سلسلة من التمريرات، مرر ليفاندوفسكي بالكعب كرة داخل المنطقة لساني الذي سدد كرة قوية في الزاوية الضيقة.

فوز كاسح وتأهل سهل في مجموع المباراتين بنتيجة 8-2.

بايرن ميونيخ سالزبورج دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
صلاح بعد ارتطام الكرة بالقائم مرتين: ربما سأسجل هاتريك المرة المقبلة.. والأهم أن الهزيمة ليست بالدوري دوري الأبطال - إنتر يفوز وليفربول يتأهل رغم قذيفة لاوتارو انتهت دوري الأبطال - ليفربول (0)-(1) إنتر.. وبايرن ميونيخ (7)-(1) سالزبورج مؤتمر نيمار: لن ندافع أمام ريال مدريد.. وغياب كاسيميرو أفضلية لنا مؤتمر بوكيتينو: مبابي سيلعب ضد ريال مدريد.. وهذا ما علينا القيام به للفوز تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير تشكيل دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول بجوار ماني.. وسانشيز يجاور لاوتارو في هجوم إنتر مؤتمر – إيدرسون: لدى مانشستر سيتي ما يلزم للفوز بالثلاثية
أخر الأخبار
صلاح بعد ارتطام الكرة بالقائم مرتين: ربما سأسجل هاتريك المرة المقبلة.. والأهم أن الهزيمة ليست بالدوري 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قمصان: الفوز على بيراميدز خطوة مهمة في مشوار الدوري.. ولم نحسم البطولة 23 دقيقة | الدوري المصري
دوري الأبطال - إنتر يفوز وليفربول يتأهل رغم قذيفة لاوتارو 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال - أول المتأهلين لربع النهائي.. بايرن ميونيخ يدهس سالزبورج بسباعية 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
السولية: هدفي في بيراميدز توفيق من الله والأداء لتعويض الجمهور عن مباراة المريخ ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: اللاعبون كانوا على قدر التحدي في الأسبوع الصعب ساعة | الدوري المصري
كريم فؤاد: أغلقنا صفحة بيراميدز ونستعد لـ صنداونز.. وهدفنا استرداد لقب الدوري ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: كان من المهم أن أفوز على بيراميدز.. امنحوني الوقت وشاهدوا الأهلي وقتها ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل