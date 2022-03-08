عبد الحفيظ: اللاعبون كانوا على قدر التحدي في الأسبوع الصعب

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بلاعبي فريقه عقب الفوز على بيراميدز بثلاثية دون رد في ملعب السلام في لقاء مؤجل من ثامن جولات الدوري.

وتحدث عبد الحفيظ قائلا: "الأهلي حقق فوزا مهما على بيراميدز في بطولة الدوري وأمامنا تحد جديد ‏على المستوى الإفريقي يوم السبت المقبل".

وواصل "أتمنى أن يكون التوفيق حليف الفريق ليحقق أهدافه ‏على الصعيدين المحلي والإفريقي".

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وتابع "تحدثنا مع اللاعبين وأكدنا أن الفريق أمامه أسبوع مهم جدا وكانت ‏البداية اليوم أمام بيراميدز وتجاوزنا هذه الخطوة، ثم أمامنا مباراة صن داونز".

ويواجه الأهلي منافسه ماميلودي صنداونز السبت المقبل في جنوب إفريقيا في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ28 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه بيراميدز وللمارد الأحمر لقاء أقل.

فيما يأتي الأهلي ثانيا في المجموعة الأولى في أبطال إفريقيا بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن المريخ السوداني.

ويتصدر صنداونز المجموعة بسبع نقاط، ويأتي الهلال رابعا بنقطة وحيدة.

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