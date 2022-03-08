كريم فؤاد: أغلقنا صفحة بيراميدز ونستعد لـ صنداونز.. وهدفنا استرداد لقب الدوري

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

كريم فؤاد مع الأهلي أمام المقاولون العرب

أعرب كريم فؤاد ظهير أيمن الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير على بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وتغلب الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلي We السلام.

وقال فؤاد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الأهلي يسير بشكل جيد للغاية في الدوري، واللاعبون وضعوا أمامهم هدفا وهو تحقيق الفوز في كل مباراة ليستردوا درع الدوري".

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وأضاف فؤاد "لا يفرق معي سواء لعبت أو جلست على دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة، الأهم هو أن يكون هناك 11 لاعبا على قدر المسؤولية".

وشدد كريم فؤاد "أنا ومحمد هاني وأكرم توفيق أصدقاء وبيننا حب كبير وكلنا في الملعب رجل واحد والجميع يلعب من أجل الأهلي".

وعن مواجهة صنداونز أوضح "نركز في كل مباراة على حدة ونستعد لها جيدا".

وتابع "أغلقنا صفحة مباراة بيراميدز ولن نطيل في الفرحة بالفوز لأن لدينا مباراة مهمة في جنوب إفريقيا".

واختتم تصريحاته "نسعى بكل قوة للفوز في مباراة صنداونز لنواصل المشوار في البطولة الإفريقية".

ورفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة منفردا بالقمة من 10 مباريات وبفارق نقطتين عن بيراميدز الذي خاض مباراة زائدة.

الأهلي كريم فؤاد
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