إيهاب جلال: الأهلي الأكثر توفيقا.. وعبد الله ورمضان لم يتأثرا بضغط الجمهور

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 22:35

كتب : أحمد الخولي

علي معلول عمر جابر الأهلي بيراميدز

بارك إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، للأهلي على تحقيق الفوز في المباراة التي جمعت بينهما ووصفه بالفريق الأكثر توفيقها في اللقاء.

وتغلب الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة، لينفرد الأحمر بالصدارة.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي: "أبارك للنادي الأهلي الأكثر توفيقا، لا يمكنني قول أكثر من ذلك".

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وشدد "أهدرنا العديد من الفرص لكل من الفاجري لاكاي وإبراهيم عادل وعندما تهدر فرصا أمام فرق كبيرة تستقبل، ولكنني لا أرى أننا نستحق الخسارة".

وأضاف جلال "التغييرات لم تتأخر وسير المباراة لا يؤدي أبدا لفوز الأهلي، وسر تغيير عبد الله السعيد هو شد بسبب المجهود الكبير".

وأوضح المدير الفني لبيراميدز "الأهلي استثمر الأخطاء وتغيير وادي كان من أجل اللعب على العرضيات".

وعن تأثر لاعبيه بضغط الجماهير قال: "لم يتأثر رمضان صبحي أو عبد الله السعيد بضغط الجمهور عليهم والأداء تأثر فقط في أول عشر دقائق وبقية المباراة كانت الأمور جيدة".

وواصل جلال "الأهداف لم تكن بلعب من الأهلي ولكنها كانت بسبب كرات مقطوعة من لاعبينا".

ورفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة منفردا من 10 مباريات بينما بيراميدز في المركز الثاني بـ 26 نقطة من 11 مباراة.

وشدد إيهاب جلال "لا ألعب سوى من أجل الفوز ولم أكن أنا من يهدر الوقت، الهزيمة لن تؤثر على المنافسة بالدوري ولكن أتوقع خلال الأسبوعين المقبلين من النتيجة المختلفة عن الأداء".

وتابع "قدمنا كل شيء في المباراة والدليل أن علي معلول كان لا يستطيع المشاركة في بناء الهجمات بسبب ضغط رمضان صبحي".

واختتم تصريحاته "الفاعلية الهجومية كانت لنا وانظروا للفرص عددا وكيفية، الأهلي لم يهاجم وكان يلعب على كرات طويلة لأي لاعب متقدم".

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