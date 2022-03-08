الزعيم يضرب النمور بثنائية.. الهلال يفوز على اتحاد جدة

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الهلال بالفوز على الاتحاد في الدوري السعودي

أسقط الهلال ضيفه اتحاد جدة بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي) على استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز.

خسارة هي الأولى للاتحاد بعد 13 مباراة دون خسارة في الدوري السعودي.

فيما حقق الهلال فوزه الخامس على التوالي منذ خسارته من الأهلي في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية 4-0.

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وعاد الهلال للفوز على الاتحاد بعدما انتهت آخر مباراتين بين الفريقين بتعادل وفوز النمور.

هزيمة توقف بها رصيد النمور في الصدارة عند 54 نقطة من 23 مباراة بفارق 8 نقاط عن الشباب.

بينما ارتفع رصيد الهلال إلى 43 نقطة من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين.

وصف المباراة

الدقيقة 12 شهدت احتساب ركلة جزاء للهلال عقب العودة لتقنية الفيديو، انبرى لها سالم الدوسري وسددها على يمين مارسيلو جروهي.

لاعبو الفريقين تباروا في إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى.

وكاد رومارينيو أن يسجل التعادل في الدقيقة 54 بعدما راوغ الحارس لكنه سدد كرة ارتطمت في القائم مهدرا التعادل للاتحاد.

في الدقيقة 59 سجل هاروني كامارا هدف التعادل للاتحاد بعد عرضية من رومارينيو.

النيجيري أوديون إيجالو سجل هدف الفوز للزعيم بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس في الدقيقة 68.

وقبل 12 دقيقة من نهاية اللقاء سجل موسى ماريجا هدفا ألغي مباشرة بداعي التسلل.

وألغت تقنية الفيديو هدفا سجله فهد المولد في الدقيقة 83 بداعي التسلل، ليحقق الزعيم الفوز على النمور ويشتعل صراع صدارة الدوري في حال حقق الهلال الفوز في المباراتين المؤجلتين.

اتحاد جدة الهلال الدوري السعودي
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