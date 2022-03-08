5 أرقام من فوز الأهلي على بيراميدز.. ثاني أكبر انتصار واستمرار تفوق موسيماني على إيهاب جلال

انتصر الأهلي بثلاثية دون رد اليوم الثلاثاء على بيراميدز في ملعب السلام في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتصدر الأهلي بفضل ذلك الانتصار جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه بيراميدز وللمارد الأحمر لقاء أقل.

وكتب ذلك الانتصار الكثير من الأرقام نستعرضها معكم.

ثاني أكبر انتصار

فوز الأهلي بثلاثية دون رد على بيراميدز هو ثاني أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويعد أكبر انتصار هو ذلك الذي حدث في الدوري في سنة 2015 وحينها فاز الأهلي على "الأسيوطي سبورت" وقتها بخماسية دون رد.

لكن منذ تحويل اسمه إلى بيراميدز فيعد هذا أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين.

وبعد تحويل الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز في عام 2018 أصبح ذلك ثاني انتصار للأهلي على منافسه.

الانتصار الأول جاء في سنة 2020 في الدوري وفاز الأهلي حينها بهدفين لهدف.

الهزيمة الأولى

أصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لبيراميدز خلال الموسم الجاري من الدوري.

وبذلك يصبح الأهلي الفريق الوحيد في الدوري حتى الآن الذي لم يتعرض لأي هزيمة.

السقوط الأكبر

أصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لبيراميدز تحت قيادة مدربه إيهاب جلال سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

لكن بيراميدز خسر من قبل مع إيهاب جلال ثلاث مرات في كأس الرابطة المصرية.

وبشكل عام هذه أكبر هزيمة تلقاها بيراميدز تحت إمرة مدربه إيهاب جلال.

موسيماني يواصل تفوقه على إيهاب جلال

واصل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تفوقه على إيهاب جلال.

التقى المدربان من قبل ثلاث مرات وفي كل مرة كان إيهاب جلال يدرب فريقا مختلفا.

المرة الأولى كانت مع مصر للمقاصة وخسر بثلاثة أهداف لهدف.

المرة الثانية كانت مع الإسماعيلي وتعادل إيجابيا بهدف لمثله.

والمرة الثالثة مع بيراميدز وخسر بثلاثية دون رد.

استمرار عقدة إيهاب جلال

التقى إيهاب جلال بالأهلي 14 مرة في كل البطولات لم يفز فيهم سوى مرة واحدة فقط.

المرة الوحيدة كانت مع مصر للمقاصة في سنة 2015 وفاز حينها بهدف دون رد.

وخسر إيهاب جلال من الأهلي 10 مرات وتعادل في ثلاثة لقاءات.