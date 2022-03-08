انتهت دوري الأبطال - ليفربول (0)-(1) إنتر.. وبايرن ميونيخ (7)-(1) سالزبورج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإياب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول ضد إنتر وبايرن ميونيخ ضد سالزبورج.

وألغيت بدءا من الموسم الجاري في الأدوار الإقصائية قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

ليفربول × إنتر (الذهاب 2-0)

انتهت

ق 76: العارضة تمنع هدفا من محمد صلاح

ق 64: طرد أليكسيس سانشيز بعد تدخل عنيف على فابينيو

ق 62: جوووووول إنتر.. تسديدة صاروخية من لاوتارو مارتينيز على يسار أليسون بيكر

ق 60: تسديدة قوية على يمين أليسون من شكرينيار تمر بجوار القائم.

ق 52: القائم الأيسر يمنع هدفا لمحمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: ركلة حرة مباشرة سددها أرنولد تمر بجوار القائم.

ق 41: أليسون يتصدى لركلة ثابتة نفذها هاكان من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء.

ق 30: العارضة تمنع رأسية جويل ماتيب

ق 28: استكمال المباراة من جديد

ق 26: إيقاف المباراة بسبب إصابة أحد المشجعين في المدرجات.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا

--

بايرن ميونيخ × سالزبورج (الذهاب 1-1)

انتهت

ق 85: جووول سابع للبافاري.. كعب من ليفا وتسديدة صاروخية من ساني

ق 82: جووول سادس للبافاري.. مولر يسجل بعد عرضية ساني.

ق 70: جووول تقليص الفارق.. موريتس كيارجارد يسجل هدف سالزبورج بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين الحارس

ق 54: جووول خامس للبافاري.. تسديدة قوية من مولر على يسار الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جووول رابع للبافاري.. جنابري يسجل بتسديدة قوية

ق 23: جووول ثالث للبافاري.. ليفاندوفسكي يسجل الثالث بعدما انفرد وسدد كرة ارتطمت بالقائم ليسدد بسهولة في المرمى الخالي

ق 22: جووول ثاني للبافاري.. ليفاندوفسكي من ركلة جزاء يسجل الهدف الثاني.

ق 12: جووول أووول للبافاري.. ليفاندوفسكي من ركلة جزاء يسجل الهدف الأول.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا