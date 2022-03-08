فيفا يعلن تأهل بولندا لنهائي ملحق تصفيات كأس العالم.. وتأجيل مواجهة أوكرانيا ضد اسكتلندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارات متخذة بشأن الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وتأهل منتخب بولندا مباشرة إلى نهائي الملحق بعد استبعاد المنتخب الروسي.

ووافق فيفا على طلب الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بتأجيل مباراة الفريق أمام اسكتلندا في قبل نهائي الملحق.

وجاءت قرارات فيفا كالآتي:

- تأجيل مباراة اسكتلندا ضد أوكرانيا

طلب الاتحاد الأوكراني في 3 مارس إعادة جدولة مباريات التأهل بسبب استحالة تنظيم سفر وتدريب الفريق في ظل الظروف الحالية مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد التشاور مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأعضاء الاتحاد الأربعة المشاركة في المسار A من الملحق الأوروبي المقرر إقامته في 24 مارس الجاري، وافق فيفا على تأجيل مواجهة اسكتلندا أمام أوكرانيا إلى توقف يونيو وبالتالي تأجيل مواجهة الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من ويلز ضد النمسا إلى نفس الفترة.

كما تم الاتفاق على أن المباراة بين ويلز والنمسا ستبقى كما هي في 24 مارس الجاري بسبب الحاجة إلى الحد من التعطيل للمباريات التنافسية في يونيو.

- بولندا إلى نهائي الملحق

بعد القرار الذي تم اتخاذه في 28 فبراير الماضي والذي تم اتخاذه بالاشتراك مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتعليق جميع الفرق الروسية من المشاركة في منافسات فيفا ويويفا حتى إشعار آخر.

وقرر مكتب اللجنة التنفيذية لـ فيفا وصول فيفا إلى نهائي المسار B والمقرر أن يقام في 29 مارس الجاري.

ويواجه منتخب بولندا الفائز من مواجهة السويد ضد جمهورية التشيك.