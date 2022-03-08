تقارير فرنسية: الخليفي يواجه عقوبة السجن 28 شهرا بسبب كأس العالم
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 21:20
كتب : FilGoal
يواجه ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وشبكة بي إن سبورتس عقوبة السجن 28 شهرا في محكمة سويسرية ضمن قضية "فيفاجيت".
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية وشبكة "راديو مونت كارلو" فأن المحاكمة تدور حول مزاعم بالفساد في منح حقوق البث الخاصة بالاتحاد الدولي "فيفا" لكأس العالم 2026 و 2030.
كما طالبت المحكمة السويسرية بالحكم على جيروم فالكه أمين عام فيفا السابق بالسجن 35 شهرا.
يُعد الخليفي متهما بـ "التحريض على سوء الإدارة المشددة".
وبُرئ الخليفي وفالكه خلال محاكمة أولية في عام 2020 من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية، وتشكل جلسة الاستماع اليوم الثلاثاء استئنافا من قبل النيابة العامة للاتحاد.
وبحسب التقارير فقد يصدر حكم نهائي ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال عدة أسابيع.
نرشح لكم
حكيمي: هناك جوانب لمستواي أكثر من تسجيل الأهداف.. وألفيش أفضل ظهير بالنسبة لي في غياب حكيمي ومبابي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس بهدف جزائري مدير سان جيرمان: سنحاول تجديد عقد مبابي بشتى الطرق نانت يتفوق على موناكو بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس فرنسا بعد غياب 22 عاما ليكيب: بسبب رقم كافاني.. مبابي منفتح على التجديد مع باريس سان جيرمان رئيس الدوري الأمريكي يرد على نيمار: لا نريد جلب أسماء كبيرة لأنهم قرروا الاعتزال لدينا الاتحاد الجزائري يتضامن مع يوسف بلايلي بعد الهتافات العنصرية تحقيق مشترك - بريست وريمس يتحالفان لبحث قضية العنصرية ضد بلايلي