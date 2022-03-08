تقارير فرنسية: الخليفي يواجه عقوبة السجن 28 شهرا بسبب كأس العالم

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي - سان جيرمان

يواجه ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وشبكة بي إن سبورتس عقوبة السجن 28 شهرا في محكمة سويسرية ضمن قضية "فيفاجيت".

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية وشبكة "راديو مونت كارلو" فأن المحاكمة تدور حول مزاعم بالفساد في منح حقوق البث الخاصة بالاتحاد الدولي "فيفا" لكأس العالم 2026 و 2030.

كما طالبت المحكمة السويسرية بالحكم على جيروم فالكه أمين عام فيفا السابق بالسجن 35 شهرا.

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يُعد الخليفي متهما بـ "التحريض على سوء الإدارة المشددة".

وبُرئ الخليفي وفالكه خلال محاكمة أولية في عام 2020 من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية، وتشكل جلسة الاستماع اليوم الثلاثاء استئنافا من قبل النيابة العامة للاتحاد.

وبحسب التقارير فقد يصدر حكم نهائي ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال عدة أسابيع.

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