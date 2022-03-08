مؤتمر نيمار: لن ندافع أمام ريال مدريد.. وغياب كاسيميرو أفضلية لنا

قال نيمار لاعب باريس سان جيرمان إن فريقه لن يدافع أمام ريال مدريد بل سيهاجم بحثا عن الفوز لبضمان التأهل للدور التالي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سان جيرمان ضيفا على ملعب سانتياجو برنابيو غدا الأربعاء لملاقاة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه ذهابا بهدف دون رد.

وواصل "هذه مباراة كبيرة وعلينا الاستمتاع بها، أنا جاهز لمساعدة فريقي وعلينا أن نكون أقوياء ذهنيا".

وتابع "نعلم أننا سنواجه فريقا كبيرا ويمتلك الجودة لكننا لن ندافع وسنهاجم بكل ما لدينا من قوة لتحقيق الفوز والتأهل".

وأردف "للفوز بدوري أبطال أوروبا علينا أن نلعب كفريق واحد يهاجم ويدافع معنا ونحن في أتم الجاهزية لذلك".

وعن غياب كاسيميرو عن ريال مدريد قال: "هو أحد أفضل اللاعبين في مركزه ولكن نحن لا نشغل بالنا بذلك نريد تقديم كل ما لدينا، بالطبع غيابه سيكون مؤثرا عليهم وهذا أفضلية لنا".

وأتم نيمار "هذه المباريات لا يوجد فريق مفضل للفوز بها وعلينا كما قلت تقديم كل ما لدينا للفوز والتأهل".