مؤتمر نيمار: لن ندافع أمام ريال مدريد.. وغياب كاسيميرو أفضلية لنا

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - نيس

قال نيمار لاعب باريس سان جيرمان إن فريقه لن يدافع أمام ريال مدريد بل سيهاجم بحثا عن الفوز لبضمان التأهل للدور التالي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سان جيرمان ضيفا على ملعب سانتياجو برنابيو غدا الأربعاء لملاقاة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه ذهابا بهدف دون رد.

وواصل "هذه مباراة كبيرة وعلينا الاستمتاع بها، أنا جاهز لمساعدة فريقي وعلينا أن نكون أقوياء ذهنيا".

أخبار متعلقة
مؤتمر بوكيتينو: مبابي سيلعب ضد ريال مدريد.. وهذا ما علينا القيام به للفوز مؤتمر أنشيلوتي: سنرى أفضل ما في ريال مدريد غدا..وهكذا ستستقبل الجماهير مبابي رقمان مميزان في انتظار محمد صلاح أمام إنتر مؤتمر جوارديولا: سندخل مباراة سبورتنج لشبونة بـ14 لاعبا فقط

وتابع "نعلم أننا سنواجه فريقا كبيرا ويمتلك الجودة لكننا لن ندافع وسنهاجم بكل ما لدينا من قوة لتحقيق الفوز والتأهل".

وأردف "للفوز بدوري أبطال أوروبا علينا أن نلعب كفريق واحد يهاجم ويدافع معنا ونحن في أتم الجاهزية لذلك".

وعن غياب كاسيميرو عن ريال مدريد قال: "هو أحد أفضل اللاعبين في مركزه ولكن نحن لا نشغل بالنا بذلك نريد تقديم كل ما لدينا، بالطبع غيابه سيكون مؤثرا عليهم وهذا أفضلية لنا".

وأتم نيمار "هذه المباريات لا يوجد فريق مفضل للفوز بها وعلينا كما قلت تقديم كل ما لدينا للفوز والتأهل".

نيمار سان جيرمان ريال مدريد ليلة الأبطال
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال - ليفربول ضد إنتر.. وبايرن ميونيخ يستضيف سالزبورج مؤتمر بوكيتينو: مبابي سيلعب ضد ريال مدريد.. وهذا ما علينا القيام به للفوز تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير تشكيل دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول بجوار ماني.. وسانشيز يجاور لاوتارو في هجوم إنتر مؤتمر – إيدرسون: لدى مانشستر سيتي ما يلزم للفوز بالثلاثية رغم مرور 3 أشهر على الواقعة.. جوارديولا: ما زلت غاضبا من كايل ووكر رقمان مميزان في انتظار محمد صلاح أمام إنتر مؤتمر جوارديولا: سندخل مباراة سبورتنج لشبونة بـ14 لاعبا فقط
أخر الأخبار
مباشر دوري الأبطال - ليفربول ضد إنتر.. وبايرن ميونيخ يستضيف سالزبورج دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيفا يعلن تأهل بولندا لنهائي ملحق تصفيات كأس العالم.. وتأجيل مواجهة أوكرانيا ضد اسكتلندا 10 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تقارير فرنسية: الخليفي يواجه عقوبة السجن 28 شهرا بسبب كأس العالم 20 دقيقة | الدوري الفرنسي
مؤتمر نيمار: لن ندافع أمام ريال مدريد.. وغياب كاسيميرو أفضلية لنا 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر بوكيتينو: مبابي سيلعب ضد ريال مدريد.. وهذا ما علينا القيام به للفوز 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - تأهل الاتحاد وطلائع الجيش لنصف نهائي كأس مصر.. ومواجهة بين الأهلي والزمالك 44 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول بجوار ماني.. وسانشيز يجاور لاوتارو في هجوم إنتر 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل