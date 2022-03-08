مؤتمر بوكيتينو: مبابي سيلعب ضد ريال مدريد.. وهذا ما علينا القيام به للفوز

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 21:02

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان إن كل شيء يشير لأن كيليان مبابي لاعب الفريق سيشارك غدا في مواجهة ريال مدريد.

ويحل سان جيرمان ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو لملاقاته في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه ذهابا بهدف دون رد.

وتعرض مبابي للإصابة في مران باريس أمس الإثنين بعد تدخل من إدريسا جانا جاي.

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وتحدث بوكيتينو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "كل شيء يشير إلى أن مبابي سيلعب غدا".

وتابع "لقد تلقى ضربة في المران وشعر ببعض الآلام لكنه تحسن وأصبح جيدا وسيتدرب وسنرى".

وأكمل "الطريقة المثالية للحفاظ على تقدمنا هي الهجوم والسيطرة على الكرة".

وبسؤاله هل يخشى الإقصاء قال: "لماذا نفكر بطريقة سلبية؟ أفضل التفكير بالفوز والقيام بكل ما لدينا، وسنفعل كل شيء غدا".

وتابع "ريال مدريد لن يغير أسلوبه بالكامل، نعم هناك بعض الغيابات لكن الأسلوب لن يتغير، نعرف ما ينبغي علينا القيام به أثناء المباراة.

وأوضح "علينا أن نسيطر على الكرة للابتعاد بها عن مناطقنا الدفاعية مع إخراجها بشكل جيد ونضغط للحصول على الفرص، إنها مباراة تكتيكية تعتمد على اللاعبين المتواجدين في الملعب كذلك".

وبسؤاله هل مبابي أفضل لاعب في العالم أجاب "ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم وحصل على سبع كرات ذهبية، مبابي يسير في طريقه وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

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