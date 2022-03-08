تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 20:57
كتب : FilGoal
عاد مانويل نوير لحراسة مرمى بايرن ميونيخ عقب تعافيه من الإصابة في مواجهة سالزبورج النمساوي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويقود خماسي هجوم بايرن ميونيخ وعلى رأسه الهداف روبرت ليفاندوفسكي.
فيما يبدأ سالزبورج بنفس تشكيل مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل 1-1.
تشكيل بايرن ميونيخ:
حراسة المرمى: مانويل نوير
الدفاع: بنيامين بافارد – نيكلاس سوله – لوكاس هيرنانديز
الوسط: جوشوا كيميتش – جمال موسيالا
أمامهما: ليروي ساني – توماس مولر – كينجسلي كومان – سيرجي جنابري
الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي
🔴⚪ Unsere XI für #FCBSAL! 💪 #packmas #UCL pic.twitter.com/HCdB5c6X43— FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2022
فيما جاء تشكيل سالزبورج:
حراسة المرمى: فيليب كون
الدفاع: راسموس كريستنسن – عمر سوليت – ماكسيميليان فوبر – أندرياس أولمر
الوسط: محمد كامارا – نيكولاس كابالدو – نيكولاس شايفالد – بريندن آرونسون
الهجوم: نواه أوكافور – كريم أديمي
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.
وألغيت بدءا من الموسم الجاري في الأدوار الإقصائية قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.
الفوز يعني تأهل الفريق الفائز بمباراة الإياب، فيما التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بأي نتيجة يعني الوصول لركلات الترجيح.