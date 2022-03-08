كرة سلة - تأهل الاتحاد وطلائع الجيش لنصف نهائي كأس مصر.. ومواجهة بين الأهلي والزمالك

اختتمت منافسات ربع نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة وحسم الاتحاد السكندري وطلائع الجيش تأهلهما.

كما يشهد نصف النهائي مواجهة مرتقبة بين الأهلي أمام الزمالك، وتقام منافسات المربع الذهبي يوم السبت.

وفاز الاتحاد على القناة بنتيجة 109-62 في المباراة التي أقيمت على صالة الاتحاد السكندري.

أما طلائع الجيش فتغلب على سموحة بنتيجة 66-56، ليصعد فريق الجيش لمواجهة الاتحاد.

أما الأهلي فحسم تأهله بعد الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 84-64 في المباراة التي أقيمت على صالة الأهلي.

وحسم الزمالك تأهله بالفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 80-65 في المباراة التي أقيمت على صالة المركز الأوليمبي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في نصف النهائي المقرر له السبت بينما يواجه الاتحاد حامل اللقب فريق طلائع الجيش.