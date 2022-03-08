كرة سلة - تأهل الاتحاد وطلائع الجيش لنصف نهائي كأس مصر.. ومواجهة بين الأهلي والزمالك
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 20:56
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات ربع نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة وحسم الاتحاد السكندري وطلائع الجيش تأهلهما.
كما يشهد نصف النهائي مواجهة مرتقبة بين الأهلي أمام الزمالك، وتقام منافسات المربع الذهبي يوم السبت.
وفاز الاتحاد على القناة بنتيجة 109-62 في المباراة التي أقيمت على صالة الاتحاد السكندري.
أما طلائع الجيش فتغلب على سموحة بنتيجة 66-56، ليصعد فريق الجيش لمواجهة الاتحاد.
أما الأهلي فحسم تأهله بعد الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 84-64 في المباراة التي أقيمت على صالة الأهلي.
وحسم الزمالك تأهله بالفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 80-65 في المباراة التي أقيمت على صالة المركز الأوليمبي.
ويلعب الأهلي أمام الزمالك في نصف النهائي المقرر له السبت بينما يواجه الاتحاد حامل اللقب فريق طلائع الجيش.
نرشح لكم
في حضور وزير الرياضة.. الكشف عن البدء في خطوات إنشاء الاتحاد المصري للبادل تنس كرة طائرة - الخسارة الثالثة.. الاتحاد يهزم الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري كرة طائرة - الفوز الخامس على التوالي.. الأهلي يهزم بتروجت في المرحلة النهائية من الدوري كرة طائرة - الزمالك يهزم الطيران ويحقق ثاني انتصاراته في المرحلة النهائية من الدوري كرة طائرة - الأهلي يواصل الانفراد بالقمة ويهزم هيليوبوليس في المرحلة النهائية من الدوري كرة سلة - سيدات سبورتنج يحصدن لقب الكأس بالفوز على الأهلي 89-57 كرة سلة - سبورتنج يتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر للسيدات كرة يد - بعد حصد اللقب ثلاث مرات تواليا.. الأهلي يودع كأس مصر بعد "ريمونتادا" سبورتنج