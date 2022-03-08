تشكيل دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول بجوار ماني.. وسانشيز يجاور لاوتارو في هجوم إنتر

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

يقود محمد صلاح وبجواره ديوجو جوتا وساديو ماني هجوم ليفربول في مواجهة إنتر ميلان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد تياجو ألكانتارا وكورتيس جونز في وسط الملعب، فيما يبدأ جويل ماتيب بجوار فيرجيل فان دايك.

ويبدأ أرتورو فيدال في خط الوسط لتعويض غياب نيكولو باريلا الغائب بسبب الإيقاف، بينما يجاور أليكسيس سانشيز، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في هجوم النيراتزوري.

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تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندرو روبرتسون

الوسط: تياجو ألكانتارا – كورتيس جونز – فابينيو

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني

فيما جاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – أليساندرو باستوني – ستيفن دي فري

الوسط: دينزل دومفريز – أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – إيفان بيريسيتش

الهجوم: أليكسيس سانشيز – لاوتارو مارتينيز

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الريدز بثنائية دون رد.

وألغيت بدءا من الموسم الجاري في الأدوار الإقصائية قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

الفوز أو التعادل يعني تأهل ليفربول، فيما لابد أن يسجل إنتر الفوز بفارق 3 أهداف من أجل خطف بطاقة التأهل.

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