التعادل يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

حسم التعادل مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

ورفع سموحة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر بـ 13 نقطة.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التسجيل من ركلة جزاء عن طريق باسم مرسي قبل أن يدرك عبد الكبير الوادي التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وباغت شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا دفاعات سموحة في الدقيقة الرابعة بتسديدة مرت بجوار القائم.

وأجرى سيراميكا كليوباترا تبديلا اضطراريا في الدقيقة 19 بنزول مصطفى سعد بدلا من بلال السعيداني.

وتحصل سيراميكا كليوباترا على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد لمسة يد على رجب نبيل مدافع سموحة.

وبعد التأكد من صحة ركلة الجزاء من تقنية الفيديو سجل باسم مرسي هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 39 من ركلة جزاء بتسديدها في منتصف المرمى.

وأهدر حسين فيصل التعادل السريع في الدقيقة 41 بعد استقبال عرضية مصطفى الخواجة برأسية رائعة ولكن مرت أعلى العارضة.

وأنقذ أحمد محسن مدافع سيراميكا كليوباترا هدفا محققا في الدقيقة 45 من على خط المرمى لينقذ تسديدة مروان حمدي.

واستقبل عبد الكبير الوادي تمريرة بينية رائعة في الدقيقة 47 وحولها داخل شباك سيراميكا كليوباترا ليتعادل لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني سجالا في الهجمات بين الفريقين بحثا عن خطف النقاط الثلاث.

وطالب لاعبو سموحة بركلة جزاء في الدقيقة 65 وأمر محمد معروف حكم اللقاء استئناف اللعب.

وسدد مروان حمدي تسديدة قوية في الدقيقة 77 ولكن ارتطمت في العارضة.

وفشل الفريقان في تسجيل هدف خطف نقاط المباراة ليحسم التعادل نتيجة المباراة.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده من التعادلات إلى سبع مباريات من أصل 12 مباراة خاضهم ليصبح أكثر الفرق الدوري تعادلا بالتساوي مع المصري.