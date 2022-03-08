انتهت في الدوري - الأهلي (3)-(0) بيراميدز
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 19:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
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انتهت
ق 94: جووووول.. محمد شريف يستغل خطأ من دفاع بيراميدز وإكرامي ويسكن الكرة في الشباك.
ق 92: رأسية إبراهيم عادل تمر أعلى من عارضة الشناوي
ق 86: جووول ثاااان.. السولية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.
ق 84: الثاني يضيع من محمد شريف
ق 82: نزول لويس ميكيسوني وكريم فؤاد بدلا من أفشة ومحمد هاني
ق 80: نزول بلاتي توريه ومحمود وادي بدلا من عبد الله السعيد والكرتي
ق 75: أووووه أخطر هجمة من بيراميدز والشناوي يتصدى من لاكاي وتعود له ويسدد خارج الشباك
ق 70: الشحات يهدر الثاني بعد عرضية من معلول
ق 67: نزول حسين الشحات وأيمن أشرف بدلا من حمدي فتحي وبيرسي تاو
ق 66: إنذار لـ فاجري لاكاي
ق 64: إنذار لمحمد عبد المنعم
ق 62: إنذار لعمر جابر
ق 61: إنذار لمحمد شريف بعد تدخل مع محمد حمدي
ق 60: الشناوي يتألق أمام لاكاي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق 59: خروج أحمد عبد القادر ونزول السولية
ق 57: أووووه القائم يمنع التعادل مرتين لبيراميدز من عبد الله السعيد وعمر جابر
ق 46: جووووول أفشة والأول للأهلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 37: إنذار لـ أفشة بعد تدخل على رمضان صبحي
ق 33: إبراهيم عادل يهدر فرصة التقدم من انفراد بالمرمى
ق 28: هجمة خطيرة من بيراميدز وعرضية من عمر جابر يبعدها ياسر إبراهيم
ق 21: إنذار لـ رمضان صبحي بعد تدخل مع ياسر إبراهيم
ق 18: إنذار لمحمد هاني بعد تدخل مع عبد الله السعيد
ق 9: انطلاقة من هاني وعرضية وتسديدة من أفشة تمر جوار القائم
انطلاق المباراة